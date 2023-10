Enghouse breidt partnerschap met Intertec Systems uit en levert video-samenwerking en contactcentertechnologieën aan het Midden-Oosten

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten, 19 okt 2023 /PRNewswire/ -- Enghouse Interactive , een toonaangevende leverancier van bedrijfskritische bedrijfstechnologieën, heeft vandaag bekendgemaakt zijn partnerschap met Intertec Systems te gaan uitbreiden. Deze samenwerking zal het Midden-Oosten een uitgebreid pakket van ultramoderne videosamenwerkingsoplossingen, contactcenters voor bedrijfsvideobeheer en transportoplossingen voor wagenparkbeheer bieden.

"Dit partnerschap belichaamt onze toewijding om ons kanaalprogramma wereldwijd uit te breiden", aldus Vince Mifsud, president van Enghouse Systems. "Door onze krachten met Intertec Systems te bundelen, breiden we onze technologieën uit naar het Midden-Oosten via een partner die over de lokale aanwezigheid en de vereiste knowhow beschikt om in deze regio te successen te boeken."

Enghouse zal Intertec Systems voorzien van een uitgebreid scala aan bedrijfsoplossingen voor een breed scala aan industriële sectoren, zoals de gezondheidszorg, BFSI, overheid, detailhandel en de rechtbanken. Deze oplossingen zijn gericht op specifieke workflows voor ongekende efficiëntie en productiviteit. Ze worden al ingezet bij hooggerechtshoven, toonaangevende gezondheidszorgorganisaties in de VS en transportsystemen in grote stedelijke gebieden over de hele wereld.

"Onze samenwerking met Enghouse is een bewijs van onze gezamenlijke visie om bedrijven in het Midden-Oosten sterker te maken", aldus Naresh Kothari, MD van Intertec Systems. "Samen streven we ernaar om ongeëvenaarde video-samenwerkingservaringen te bieden die groei en transformatie stimuleren."

Belangrijkste aspecten van het partnerschap Enghouse-Intertec

Maatwerkoplossingen voor uiteenlopende bedrijfssectoren : De samenwerking van Enghouse met Intertec zal zich richten op onze videosamenwerkingstools, die tegemoetkomen aan de verschillende eisen en uitdagingen van bedrijfssectoren als de gezondheidszorg, de BFSI, de overheid, de detailhandel en rechtbanken.



Cloudconferenties en uniforme vergaderruimtes : Klanten zullen profiteren van het Enghouse cloudconferentieplatform en de geïntegreerde vergaderruimtesystemen, die een soepele en boeiende virtuele vergaderervaring garanderen.



Innovatie op zijn best : Het partnerschap streeft ernaar klanten baanbrekende manieren te bieden om hun bedrijfsprocessen te verbinden en te stroomlijnen.



implementatie met flexibile keuze : Klanten kunnen kiezen voor implementaties op locatie, voor op de cloud gebaseerde implementaties of voor hybride implementaties, zodat hun videosamenwerkingstools gesynchroniseerd zijn met hun specifieke infrastructuur en operationele behoeften.

Het Consulaat-Generaal van Canada in Dubai is blij met het wereldwijde succes van Enghouse, dat een Canadees bedrijf is. Medewerkers van het consulaat beschouwen de bekendmaking van vandaag als een sterk voorbeeld van Canadese innovatie en R&D die bedrijfssoftwareproducten creëren en deze strategisch koppelen aan regionale deskundige partners zoals Intertec Systems. "Het is bemoedigend om te zien dat Enghouse heeft geïnvesteerd en zijn aanwezigheid in de Verenigde Arabische Emiraten heeft uitgebreid – een cruciale, snelgroeiende en vooruitstrevende technologiemarkt, en een belangrijke partner voor Canada", aldus Tracy Reynolds, consul-generaal van Canada in Dubai.

Over Enghouse Interactive: Enghouse Interactive Enghouse Interactive, een dochteronderneming van Enghouse Systems Limited, is een gerenommeerde wereldleider op het gebied van oplossingen voor contactcentersoftware en videotechnologie die zijn klanten en partners het waardevolle voordeel van keuze biedt. Enghouse Interactive stelt bedrijven in staat contactcenters van kostenplaatsen naar krachtige verdienmodellen te transformeren. Enhouse Interactive vereenvoudigt complexe integraties via open standaarden en ondersteunt verschillende telefonietechnologieën om de toegankelijkheid voor klanten via kanalen en locaties naadloos en gegarandeerd te laten verlopen.

Over Intertec Systems: Intertec Systems, opgericht in 1991, is een toonaangevende leverancier van IT-oplossingen en -diensten en voorstander van digitale transformatie in het Midden-Oosten en India. Met meer dan 50 technologie-allianties beschikt Intertec over robuuste capaciteiten op het gebied van digitale transformatie, cloud, beveiliging, applicatieservices en beheerde services. Intertec bedient een gevarieerde klantenkring uit sectoren als de overheid, de gezondheidszorg, het bank- en het verzekeringswezen, de detailhandel, het onroerend goed en de nutsvoorzieningen en maakt gebruik van leveringscentra in meerdere landen en branchespecifieke platforms om snelle oplossingen voor deze sectoren te garanderen. Ga voor meer informatie naar www.intertecsystems.com.

Lokaal contact voor de regio MEA, Mehdi Hamdoun, Enghouse Systems, E-mail: [email protected], Telefoon: +971 50 555 9413

