Enghouse signe un contrat de 55 millions de dollars canadiens avec le gouvernement norvégien pour la conception d'un système de services médicaux d'urgence

MARKHAM, Ontario, 22 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Enghouse Systems Limited (TSX:ENGH) a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat avec le gouvernement norvégien pour la conception de solutions techniques à l'intention des centres de communication médicale d'urgence (« Emergency Medical Communication Centers ») du pays.

L'entente de 12 ans d'un montant de 55 millions de dollars canadiens a été signée entre Locus Solutions AS, la filiale norvégienne d'Enghouse, et les quatre autorités régionales de la santé. La solution mise en place permettra aux autorités sanitaires de fournir une assistance rapide en cas d'urgence médicale. La solution englobe notamment le traitement des appels d'urgence et la coordination des ambulances et des autres premiers répondants, en collaboration avec les autres services d'urgence et les hôpitaux.

Le système optimisera le traitement des demandes de renseignements, assurera la gestion des ressources et fournira aux opérateurs des conseils médicaux urgents et des recommandations de mesures correctives. Les conseils seront fondés sur des informations essentielles sur l'état du patient, obtenues en temps réel, notamment son emplacement, l'heure d'arrivée prévue des secours et les besoins en matière de traitement.

L'entente d'approvisionnement comprend les logiciels, les services, le développement, la mise à l'essai et la mise en œuvre pendant la durée de l'entente. Après le déploiement, Enghouse Locus continuera d'assurer l'entretien et la mise à jour du système.

« Le système de soins de santé a besoin de ces solutions depuis longtemps, et nous sommes très heureux que cet accord soit signé », a déclaré Hanne Klausen, directeur clinique à l'hôpital Helse Bergen et président du projet.

« La plateforme d'urgence Locus est la meilleure solution, et offre la fonctionnalité, la fiabilité et la flexibilité nécessaires pour répondre aux exigences de ce projet », a déclaré Hroar Berge, agent d'approvisionnement, AMK-IKT Approvisionnement. « Le nouveau système donnera aux quatre autorités régionales de la santé et à chaque centre de communication médicale d'urgence une plateforme solide et orientée vers l'avenir pour le traitement des urgences. Les professionnels de la santé seront mieux outillés pour répondre aux appels médicaux d'urgence et seront en mesure de fournir l'aide appropriée au moment opportun en cas d'accident ou de maladie. »

« Enghouse Locus est honorée d'avoir été choisie comme partenaire de confiance pour ce projet », a déclaré Per Edvard Heyerdahl, PDG, Enghouse Transport et sécurité publique (pays nordiques). « Nous travaillons avec les centres de communication médicale d'urgence depuis des décennies et comprenons très bien leur vision et leurs besoins. Nous avons mis à profit notre vaste expérience en lien avec la prestation de services d'urgence et avons fait d'importants investissements dans notre plateforme d'urgence Locus pour être en mesure d'offrir un système de pointe de prochaine génération. »

À propos d'Enghouse

Enghouse est une société canadienne cotée en bourse (TSX:ENGH) qui propose des solutions logicielles d'entreprise axées sur le travail à distance, l'informatique visuelle et les communications pour les réseaux SDN de prochaine génération. La stratégie de croissance à deux volets de la société met l'accent sur la croissance interne et les acquisitions qui, à ce jour, ont été financées par les flux de trésorerie d'exploitation. La société est bien capitalisée, a une dette nominale à long terme et est structurée autour de deux secteurs d'activité : le groupe de gestion interactive et le groupe de gestion d'actifs. Pour de plus amples renseignements sur Enghouse, consultez le site Web de la société à l'adresse www.enghouse.com.

À propos d'Enghouse Locus

Depuis 1991, Locus, une filiale d'Enghouse Systems Limited, développe et fournit des solutions informatiques critiques et de hautes qualités pour les services d'urgence, les entreprises de sécurité et l'industrie du transport. Locus est située à Sandefjord, en Norvège, et concentre ses activités sur le secteur de la sécurité publique et des transports pour le marché des pays nordiques.

CONTACT : Sam Anidjar, vice-président, Développement de l'entreprise, Enghouse Systems Limited, [email protected]

