Enghouse Systems adquire a Dialogic

A empresa de software da Dialogic expande o portfólio de produtos da Enghouse

MARKHAM, Ontario, 2 de janeiro de 2020 /CNW/ - A Enghouse Systems Limited (TSX:ENGH) anunciou hoje a aquisição da Dialogic Group Inc. por um preço de compra de aproximadamente US$ 52,0 milhões, sujeita a certos ajustes.

Com sede em Parsippany, Nova Jersey, a Dialogic faz parcerias com importantes operadoras móveis, integradores de sistemas e desenvolvedores de tecnologia para implantar suas soluções através de sua rede mundial de escritórios. Ao longo dos próximos 12 meses, a receita da Dialogic está projetada para ficar entre US$ 58,0 milhões e US$ 63,0 milhões.

A Dialogic é uma líder no setor de software de processamento de mídia, com uma solução altamente escalável que suporta conferências de vídeo de tempo real e aplicativos de colaboração em todos os aparelhos. Os produtos de infraestrutura da Dialogic oferecem o melhor controlador de borda de sessão da categoria e diversas soluções de rede com base em software para provedores de serviços de comunicação. Esta combinação permite a transformação de TDM (multiplexação por divisão de tempo) legado para plataformas de rede de próxima geração.

"Esta aquisição fortalece nossa posição no segmento de mercado de vídeos e comunicações unificadas empresariais ao agregar aplicativos e capacidades de processamento de multimídia rica", disse Steve Sadler, presidente e CEO da Enghouse Systems. "No mercado de provedores de serviços de comunicações, a Dialogic fornece soluções de infraestrutura de rede que facilitam a virtualização, a evolução para redes 5G e a transição da conectividade das redes de hardware para definida por software. Nós temos muito prazer de saudar os empregados, clientes e parceiros da Dialogic na Enghouse."

Sobre a Enghouse Systems Limited

A Enghouse Systems Limited é uma provedora líder mundial de soluções de software empresarial atendendo a uma gama de mercados verticais. Sua estratégia é construir uma empresa de software empresarial mais diversa, através de aquisições estratégicas e crescimento gerenciado dentro de suas áreas de atuação: centro de contato, redes (OSS/BSS) e segurança pública/transportes. As ações da Enghouse estão listadas na Bolsa de Valores de Toronto (TSX: ENGH). Outras informações sobre a Enghouse estão disponíveis em www.enghouse.com.

Sobre a Dialogic

A Dialogic é uma provedora líder de soluções na nuvem otimizadas para mídias de comunicação de tempo real, aplicativos e infraestrutura para provedores de serviços, empresas e desenvolvedores de todo o planeta. Com sede em Parsippany, Nova Jersey (NJ), com escritórios em todo o mundo, a Dialogic trabalha com 48 das principais 50 operadoras mundias e aproximadamente 1.000 desenvolvedores de aplicativos constroem e implantamem redes ágeis. Saiba mais como a Dialogic está habilitando via Twitter @Dialogic ou visitando www.dialogic.com e o blog da Dialogic para as mais recentes notícias, tendências e conselhos do setor. A Dialogic e a BorderNet são ou marcas registradas ou marcas comerciais da Dialogic Corporation ou uma subsidiária dela ("Dialogic"). Outras marcas comerciais mencionadas e/ou marcadas aqui pertencem aos seus respectivos donos.

Sam Anidjar, Vice President, Corporate Development, Enghouse Systems Limited, (905) 946-3300

FONTE Enghouse Systems Limited

Related Links

http://www.enghouse.com



SOURCE Enghouse Systems Limited