Enghouse Systems adquire a Mobilethink A/S

A marca principal, comercialmente registrada como Mobilethink, é um abrangente pacote de gestão de inteligência centrado na operadora móvel para gerenciamento de dispositivo, participação do cliente e suporte de smartphone. Ele impulsiona a captação de dados, gera maior valor à vida útil do cliente e reduz os custos de seu atendimento. A outra marca é a Tweakker, agora a parceira de confiança de mais de 100 operadoras de redes móveis virtuais (MVNOs, em inglês) de todo o mundo. A Tweakker é uma líder de mercado em conectividade de MVNO, atendimento online ao cliente, integração automática de assinante e automação da participação do cliente.

"O portfolio da Mobilethink é altamente complementar ao portfólio da Enghouse Networks", disse Sunil Diaz, gerente-geral da Enghouse Networks. "Ele expande nossas soluções de serviços móveis de valor agregado, MVNO, internet das coisas e de gestão da experiência de cliente com gerenciamento avançado de dispositivo, configuração OTA e capacidades de inteligência empresarial. Temos muito prazer em dar as boas-vindas aos clientes e empregados da Mobilethink e Tweakker à organização Enghouse Network".

Sobre a Enghouse Systems Limited

A Enghouse Systems Limited é uma provedora líder mundial de soluções de software empresarial, atendendo a uma variedade de mercados verticais. Sua estratégia é construir uma empresa de software mais diversa, através de aquisições estratégicas e crescimento gerenciado, dentro dos seus setores de negócios: centros de contato, redes (OSS/BSS) e transportes/segurança pública. As ações da Enghouse estão listadas na Bolsa de Valores de Toronto (TSX: ENGH). Outras informações sobre a empresa estão disponíveis em www.enghouse.com.

Sobre a Mobilethink A/S

Há mais de uma década atendendo a operadoras móveis, a Mobilethink A/S desenvolveu um portfólio único de serviços de conhecimento centrados no dispositivo. A Mobilethink e a Tweakker proporcionam às operadoras a participação de cliente e o suporte de smartphone, de modo a impulsionar a captação de dados, gerar maior valor à vida útil do cliente e reduzir os custos de seu atendimento.

Sam Anidjar, vice-presidente de desenvolvimento corporativo, Enghouse Systems Limited, (905) 946-3300

FONTE Enghouse Systems Limited

SOURCE Enghouse Systems Limited

Related Links

http://www.enghouse.com