Enghouse Systems Celebra Acordo de Compra de Ativos com a Lifesize Inc.

MARKHAM, ONTÁRIO e AUSTIN, Texas, 17 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Enghouse Systems Ltd. (TSX: ENGH), uma empresa líder em soluções de software empresarial vertical, anunciou hoje que firmou um acordo de compra de ativos ("APA" ou "Contrato"), com a Lifesize Inc. ("Lifesize" ou "a Empresa"), fornecedora líder global de soluções de videoconferência e central de contato omnicanal.

De acordo com o acordo, a Enghouse adquirirá substancialmente todos os ativos e marcas da empresa, incluindo Lifesize, Kaptivo, ProScheduler, Serenova e Telstrat.

A APA é a primeira de uma série de ações estratégicas que a Lifesize está adotando para reorganizar sua estrutura de capital em benefício de clientes, parceiros, funcionários e outras partes interessadas. Para efetuar a venda, a empresa apresentou petições voluntárias e pré-negociadas para reorganização sob o Capítulo 11 no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Sul do Texas, na Divisão de Laredo.

"O alcance global, a base de clientes e a tecnologia inovadora da Lifesize aprimoram a forma como o mundo se comunica e melhora as experiências do cliente nas novas realidades do trabalho híbrido e remoto", disse Michael Yoshimura da FTI Consulting, Co-Diretor de Reestruturação da Lifesize. "A conectividade de videoconferência Lifesize multivendor é necessária agora mais do que nunca para as empresas globais. Estamos otimistas com relação ao futuro da empresa e confiantes de que a Lifesize pode continuar a agregar valor e certeza à sua base de clientes de primeira linha em todo o mundo".

A Lifesize operará como sempre durante todo seu processo de venda e reorganização financeira para garantir um proprietário com um compromisso de longo prazo com a continuidade, suporte contínuo e investimento. Para isso, a Lifesize obteve US$ 5,0 milhões em financiamento de devedores em posse de seu credor existente. O financiamento, além de sua facilidade de capital de giro existente e após a aprovação do Tribunal, fornecerá liquidez para dar suporte às operações do dia a dia durante o processo do Capítulo 11.

"A Lifesize foi fundada com base na visão de oferecer soluções de comunicação visual semelhantes à vida para permitir que as empresas prosperem em um mundo digital", disse Marc Bilbao da FTI Consulting, Co-Diretor de Reestruturação da Lifesize. "No entanto, devido à pandemia global, a necessidade de soluções de videoconferência em escritório evaporou-se essencialmente durante a noite. Isso, em última análise, colocou uma pausa no modelo de negócios central da Lifesize e uma tensão em sua estrutura financeira. Durante o processo do Capítulo 11, a Lifesize continuará focada em atender a sua base global de clientes de centros de contato omnicanal e soluções de videoconferência 4K".

O acordo permanece sujeito a ofertas superiores ou melhores de acordo com os procedimentos e prazos de licitação, bem como a aprovação do tribunal.

Sobre a Lifesize

As soluções de videoconferência e central de contato omnicanal Lifesize estão nos mantendo conectados. Fundada em 2003, a Lifesize criou as primeiras reuniões de vídeo de alta definição do mundo e os centros de contato baseados em nuvem. Atendendo a milhões de usuários por meio de parceiros de canal em mais de 100 países, a empresa segue a filosofia "Não há nada mais importante do que nossos clientes". Saiba mais online em www.lifesize.com.

Sobre a Enghouse Systems Ltd.

A Enghouse Systems Ltd. é uma empresa canadense de capital aberto (TSX: ENGH) que fornece soluções de software empresarial com foco em segmentos como centros de contato, comunicações por vídeo, saúde, telecomunicações, segurança pública e transporte. A Enghouse tem uma estratégia de crescimento em duas frentes que se concentra no crescimento interno e em aquisições, que são financiadas por meio de fluxos de caixas operacionais. A empresa não tem financiamento de dívida externa e está organizada em torno de dois segmentos de negócios: o Interactive Management Group e o Asset Management Group. Para mais informações, acesse www.enghouse.com.

Sam Anidjar, vice-presidente de desenvolvimento empresarial, Enghouse Systems Limited, [email protected]

FONTE Enghouse Systems Limited

