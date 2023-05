Enghouse Systems gaat akkoord met activa-aankoopovereenkomst met Lifesize Inc.

MARKHAM, ON en AUSTIN, Texas, 18 mei 2023 /PRNewswire/ -- Enghouse Systems Ltd. (TSX: ENGH), een toonaangevend bedrijf voor verticale bedrijfssoftware, heeft vandaag bekendgemaakt een Asset Purchase Agreement ("APA" of "Overeenkomst") heeft gesloten met Lifesize Inc. ("Lifesize" of "het Bedrijf"), wereldwijd een toonaangevende leverancier van oplossingen voor videoconferenties en omnichannel contactcentra.

Volgens de Overeenkomst zal Enghouse vrijwel alle activa en merken van het Bedrijf overnemen, waaronder Lifesize, Kaptivo, ProScheduler, Serenova en Telstrat.

De Overeenkomst is de eerste in een reeks strategische acties die Lifesize onderneemt om zijn kapitaalstructuur te reorganiseren ten behoeve van klanten, partners, werknemers en andere belanghebbenden. Om de verkoop te bewerkstelligen, heeft het Bedrijf vrijwillige, vooraf onderhandelde verzoeken tot reorganisatie onder Chapter 11 ingediend bij de U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of Texas, Laredo Division.

"Het wereldwijde bereik, het klantenbestand en de innovatieve technologie van Lifesize verbeteren de manier waarop de wereld communiceert en verbeteren de ervaringen van klanten in de nieuwe realiteit van hybride en extern werken", aldus Michael Yoshimura van FTI Consulting, Co-Chief Restructuring Officer van Lifesize. "De Lifesize multivendor videomeetingconnectiviteit is nu meer dan ooit nodig voor multinationals. We zijn optimistisch over de toekomst van het Bedrijf en zijn ervan overtuigd dat Lifesize als groot, solide en financieel gezond bedrijf waarde en zekerheid kan blijven leveren aan zijn klantenbestand wereldwijd."

Lifesize zal tijdens de verkoop en het financiële reorganisatieproces gewoon operationeel blijven om een eigenaar te vinden die zich op lange termijn inzet voor continuïteit, voortdurende ondersteuning en investeringen. Daartoe heeft Lifesize van zijn bestaande kredietverstrekker USD 5,0 miljoen aan DIP-financiering verkregen. De financiering zal, naast de bestaande werkkapitaalvoorziening en na goedkeuring van de rechtbank, voor liquiditeit zorgen die tijdens het Chapter 11-proces de dagelijkse activiteiten zal ondersteunen.

"Lifesize is opgericht vanuit de visie om visueel realistische communicatieoplossingen te bieden, zodat bedrijven kunnen gedijen in een digitale wereld", aldus Marc Bilbao van FTI Consulting, Co-Chief Restructuring Officer van Lifesize. "Door de wereldwijde pandemie verdween de behoefte aan oplossingen voor videoconferenties binnen kantoorgebouwen echter van de ene op de andere dag. Dit heeft uiteindelijk de kernactiviteit en de financiële positie van Lifesize op losse schroeven gezet. Tijdens het Chapter 11-proces zal Lifesize zich blijven richten op het bedienen van zijn wereldwijde klantenbestand van omnichannel contact centers en 4K video conferentie-oplossingen."

De Overeenkomst blijft onderworpen aan hogere of betere biedingen conform de biedingsprocedures en termijnen, alsmede aan goedkeuring door het Hof.

Over Lifesize

Lifesize video conferencing- en omnichannel contact center-oplossingen houden ons verbonden. Lifesize, dat in 2003 werd opgericht, creëerde 's werelds eerste high-definition videovergaderingen en op de cloud gebaseerde contactcentra. Het Bedrijf bedient miljoenen gebruikers via kanaalpartners in meer dan 100 landen en leeft volgens de filosofie "Er is niets belangrijkers dan onze klanten". Lees meer op www.lifesize.com.

Over Enghouse Systems Ltd.

Enghouse Systems Ltd. is een Canadees, beursgenoteerd bedrijf (TSX: ENGH) dat verticaal gerichte bedrijfssoftware-oplossingen biedt gericht op contactcenters, videocommunicatie, gezondheidszorg, telecommunicatie, openbare veiligheid en de transitmarkt. Enghouse heeft een tweeledige groeistrategie die zich op interne groei en overnames richt die gefinancierd worden door middel van operationele kasstromen. Het bedrijf heeft geen externe schuldfinanciering en is georganiseerd rond twee bedrijfssegmenten: de Interactive Management Group en de Asset Management Group. Ga voor meer informatie naar www.enghouse.com.

