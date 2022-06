Enghouse Systems Limited adquire Competella AB

Provedora de software para central de atendimento com foco nos mercados escandinavos e suíços

MARKHAM, ONTÁRIO e ESTOCOLMO, 23 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) anunciou hoje que adquiriu a Competella AB, fornecedora de soluções de central de atendimento SaaS e On-Premise e consoles para atendentes, com sede em Estocolmo, na Suécia.

A Competella oferece uma plataforma completa para central de atendimento criada no intuito de ampliar as ofertas do Microsoft Teams. O pacote de comunicação da Competella inclui soluções para centrais de atendimento e atendentes, e está totalmente integrado ao Microsoft Teams. Os agentes de centrais de atendimento e os operadores de centrais telefônicas ganham acesso a uma ampla gama de ferramentas, incluindo pesquisa de diretório, presença, calendário, e-mail e mensagens instantâneas, além de enfileiramento e controle de mídia totalmente integrados. A oferta principal da Competella é um console de operador que pode ser expandido para centrais de atendimento. O pacote de comunicação da Competella é vendido por meio de uma rede profissional de parceiros em nuvem e integradores de sistemas.

"A Competella oferece uma solução para central de atendimento baseada em nuvem que funciona de forma eficaz no Microsoft Teams", disse Steve Sadler, presidente e CEO da Enghouse. "A Competella é uma ótima opção para nós, uma vez que ambos operamos na Suécia há muito tempo. Temos o enorme prazer de receber os clientes, parceiros e funcionários da Competella na Enghouse."

A Enghouse é uma empresa canadense de capital aberto (TSX: ENGH) que oferece soluções de software corporativo com foco em centrais de atendimento, comunicações por vídeo, atendimento de saúde, telecomunicações, segurança pública e mercado de transporte. A Enghouse tem uma estratégia de crescimento em duas frentes que se concentra no crescimento interno e em aquisições, que são financiadas por meio de fluxos de caixa operacional. A empresa não tem financiamento externo e está organizada em torno de dois segmentos de negócios: o Interactive Management Group e o Asset Management Group. Mais informações sobre a Enghouse podem ser obtidas no site da empresa: www.enghouse.com.

Fundada em 2009, a Competella oferece uma plataforma completa desenvolvida no Microsoft Teams. O pacote de comunicação da Competella inclui soluções para centrais de atendimento e atendentes , bem como add-ons complementares para o usuário do Office. Mais de 700 empresas nos setores público e privado, principalmente na Escandinávia e na Suíça, implementaram os produtos Competella. Para mais informações, acesse www.competella.com.

Contato: Sam Anidjar, vice-presidente de desenvolvimento corporativo da Enghouse Systems Limited, [email protected]

