Enghouse Telexis, Transdev Nederland Lanceert contactloos betalen

MARKHAM, Ontario en HILVERSUM, Nederland, 12 oktober 2021 /PRNewswire/ -- Enghouse Telexis en Transdev Nederland hebben vandaag de lancering aangekondigd van contactloze EMV-betalingen (Europay, MasterCard® en Visa®) binnen de activiteiten van Transdev in Nederland. Passagiers die op doorreis zijn, kunnen nu contactloos betalen met bankpassen, creditcards en mobiele telefoons.

Door uiteindelijk de Nederlandse technologie te vervangen waarop momenteel de OV-Chipkaart gebaseerd is, zal de EMV-technologie snelle en gemakkelijke betaling bieden voor klanten van Transdev die op doorreis zijn. "Het verheugt ons om de mogelijkheid van contactloze EMV-betalingen aan de activiteiten van Transdev in Nederland toe te voegen", aldus Toofan Otaredian, Managing Director van Enghouse Telexis. "Deze vooruitgang verbetert de passagierservaring en biedt aanzienlijke voordelen voor de activiteiten van Transdev."

Het project ondersteunt het 'OV Pay'-project, de Nederlandse betalingsdienst voor het openbaar vervoer met een open-loop-betalingsmogelijkheid voor alle activiteiten van Transdev, inclusief 6.000 klantcontactpunten (validatiepunten). Op 11 oktober 2021 is de lancering van EMV geïntroduceerd in de regio Gooi&Vechtstreek. In 2022 wordt contactloos EMV-betalen uitgebreid naar de overige Nederlandse Transdev-regio's.

Transdev is een grote vervoersorganisatie in Nederland en verzorgt 400.000 ritten per dag. Het maakt deel uit van de wereldwijde Transdev-organisatie die met 83.000 medewerkers in 17 landen 42.000 voertuigen exploiteert. In Nederland opereert Transdev met bussen, treinen en taxi's onder de merken Connexxion, Hermes en Witte Kruis.

"We zijn verheugd een van de eerste bedrijven in Nederland te zijn die de EMV-betalingsmogelijkheid voor klanten lanceert", aldus Manu Lageirse, CEO van Transdev Nederland. "We waren blij met het succes van onze recente lancering met Enghouse Telexis. De systeembrede toepassing van EMV-betalingen zal onze inspanningen ondersteunen om betalingen gemakkelijker te maken voor klanten van onze OV-diensten in Nederland."

De vraag naar contactloos betalen neemt in heel Europa toe en is nu standaard in de meeste winkelomgevingen. "Contactloos betalen is populair omdat het snelheid en gemak combineert met veiligheid", aldus Charlotte Hogg, CEO van Visa Europe. "Bovendien kent contactloos betalen de laagste fraudepercentages van alle soorten betalingen."

Het implementeren van de EMV-oplossing voor vervoersbedrijven kan complexer zijn dan in winkelomgevingen. Naast strikte certificerings- en nalevingsdoelen die veilige en nauwkeurige transacties ondersteunen, zijn er veel componenten die naadloos moeten werken voor een goede passagierservaring, waaronder validatiepunten, software en backend-verwerkingssystemen.

"Het was een enorm genoegen om met het Transdev-team aan dit belangrijke project te werken", voegde de heer Otaredian eraan toe. "Transdev is een innovatief bedrijf dat begrijpt dat mensen op doorreis hoge verwachtingen hebben van betalingsgemak."

Over Enghouse Telexis

Enghouse Telexis is een onderdeel van Enghouse Systems Limited uit Markham, Ontario. Enghouse Telexis, opgericht in 1999, is een innovatieve leverancier van end-to-end elektronische ticketingtechnologieën. Enghouse Telexis staat bekend om zijn geavanceerde technologieën waarmee vervoersbedrijven en vervoersmaatschappijen de passagierservaringen kunnen verbeteren en de kosten kunnen verlagen door middel van hardware-onafhankelijke oplossingen. Enghouse Telexis levert deskundige oplossingen op het gebied van geautomatiseerd innen van tarieven, verkoop & service en backoffice-oplossingen die op maat gemaakt zijn voor de behoeften van iedere klant. Ga voor meer informatie naar www.telexis.nl.

Over Transdev Nederland

Transdev Nederland is een van de grootste vervoersbedrijven van Nederland. Ze maken deel uit van een grote internationale organisatie met meer dan 80.000 collega's. Ze vervoeren dagelijks miljoenen mensen op vijf verschillende continenten.

Samen met klanten en partners is Transdev er voor zijn reizigers, klanten en patiënten. In Nederland staat het bedrijf bekend als Transdev, maar opereert het onder bekende merknamen als Connexxion, Hermes, Breng, Witte Kruis en Connexxion Taxi Services. De bussen, treinen, taxi's, ambulances en autonome shuttles en de meer dan 6.000 medewerkers van Transdev zijn verspreid over heel Nederland. Een steeds groter deel van dit wagenpark vloot bestaat uit emissievrije voertuigen dat uiteindelijk volledig emissievrij zal zijn.

