MARKHAM, ON, 5 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Telexis Solutions (een divisie van Enghouse Transportation ) en Transdev (een van de grootste mobiliteitsbedrijven in Nederland) hebben contactloos betalen voor de diensten van Connexxion uitgerold in verschillende regio's in Nederland. Een dochteronderneming van Transdev, Connexxion, heeft deze nieuwe betaalmethode ingevoerd op al haar voertuigen in de regio's Amstelland-Meerland en Haarlem-IJmond.

Telexis Solutions maakt reizen eenvoudiger en toegankelijker voor de klanten van Transdev. Klanten van Transdev kunnen nu in- en uitchecken met hun contactloze betaalkaart, creditcard of mobiele telefoon via de nieuwe naadloze oplossing voor automatische tariefinning van Telexis. Dit zal beschikbaar zijn voor meer dan een miljoen klanten in Noord-Nederland.

Mark Thoma, commercieel manager van Transdev, zegt hierover:

"Onze geautomatiseerde tariefinningsoplossing maakt het voor klanten gemakkelijker om gebruik te maken van het openbaar vervoer zonder dat zij een aparte OV-chipkaart of kaartje hoeven aan te schaffen. In plaats daarvan kunnen klanten wanneer nodig op en af rijtuigen springen. Het gemak van de klant staat voorop bij de nieuwe betaaloplossing."

Gemakkelijke betaling is een essentiële voorwaarde voor een efficiënt geïntegreerd vervoerssysteem. Verwacht wordt dat de nieuwe tariefinningsoplossing het aantal occasionele Connexxion-klanten in de regio's Amstelland-Meerland en Haarlem-IJmond zal doen toenemen en de toegang voor regelmatige reizigers zal vereenvoudigen. Buitenlandse bezoekers zullen het nieuwe tariefsysteem waarschijnlijk ook gebruiksvriendelijker vinden.

"Onze succesvolle samenwerking met Enghouse Transportation heeft ons in staat gesteld Europay, Mastercard en Visa (EMV) betalingen te implementeren in onze zesde regio," vervolgt Mark Thoma van Transdev. "We zijn er trots op de koploper te zijn in de nationale uitrol, die de technologie van Enghouse mogelijk heeft gemaakt."

Als gevolg van deze implementatie hebben klanten nu een ruimere keuze om hun vervoersbewijzen te betalen. Zij kunnen betalen met contactloze kaarten van ABN AMRO, ASN Bank, bunq, ING, Rabobank, RegioBank, SNS en ICS, maar ook met mobiele telefoons en smartwatches die gekoppeld zijn aan de bijbehorende betaalpas/creditcard. Contactloze betalingen met Maestro-, VPAY-, Mastercard- en Visakaarten worden ook geaccepteerd. Voor het gemak van de klant blijven de bestaande betaalmethoden met OV-chipkaart en barcode beschikbaar.

Klanten tikken simpelweg met hun contactloze betaalpas/creditcard, mobiele telefoon of smartwatch op de betaalautomaat (validator), zonder dat ze een pincode hoeven in te voeren, en betalen hetzelfde tarief voor de rit als voor de OV-chipkaart betaaldienst. Het totale tarief voor alle ritten gedurende de dag wordt de volgende dag van de bankrekening van de klant gedebiteerd. In geval van onvoldoende middelen voor de betaling van de ritprijs wordt de toegang tot de diensten geweigerd totdat de klant zijn schuld heeft voldaan. De desbetreffende betalingen worden vermeld op de bankafschriften van de klant, net als elke andere betaling. Om de privacy van de klant te waarborgen, worden de gegevens van de reis niet op het bankafschrift vermeld. Klanten die hun gedetailleerde reisgeschiedenis willen bekijken kunnen dat online doen .

Toofan Otaredian, Managing Director bij Enghouse Transportation, besluit:

"We zijn verheugd dat we een van de pioniers zijn in het leveren van EMV open-loop betalingen, zowel op de wereldwijde markt als binnen de Nederlandse transit vertical."

Over Enghouse Transportation

Enghouse Transportation is een innovatieve leverancier van elektronische ticketingtechnologieën waarmee vervoerders hun kosten kunnen verlagen en tegelijkertijd de klantervaring kunnen verbeteren. Met een klantgerichte aanpak levert Enghouse Transportation geautomatiseerde ritprijzen, verkoop en service, samen met back-office oplossingen die zijn aangepast aan de behoeften van elke klant.

Enghouse Transportation, opgericht in 1999, is een gespecialiseerde eenheid van Enghouse Systems Limited uit Markham, Ontario, Canada.

Over Transdev Nederland

Transdev Nederland is een van de grootste mobiliteitsbedrijven van Nederland. Het maakt deel uit van een grote internationale organisatie met activiteiten op vijf continenten. Met een personeelsbestand van meer dan 80.000 mensen vervoert het dagelijks miljoenen mensen.

In Nederland staat het bedrijf bekend als Transdev. Het is actief onder bekende merknamen als Connexxion, Hermes, Breng, Witte Kruis en Connexxion Taxi Services. De voertuigen van Transdev - van bussen, treinen, taxi's tot ziekenwagens en autonome shuttles - zijn verspreid over het hele land. Een steeds groter deel van dit voertuigenpark bestaat uit emissievrije voertuigen dat uiteindelijk de volledig emissievrije bus- en taxipark van Transdev zal vormen.

