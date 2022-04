Enghouse Transportation werkt samen met Switchio om het betalingsaanbod voor doorvoerklanten uit te breiden

Partnerschap brengt gecombineerde expertise in elektronische doorvoerbetalingen

MARKHAM, Ontario, 11 April 2022 /PRNewswire/- -Enghouse Transportation, een onderdeel van Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) is een samenwerking aangegaan met elektronisch betalingsbedrijf Switchio (een divisie van Monet+) om zijn aanbod van geautomatiseerde doorvoertarieven uit te breiden.

Enghouse Transportation, een gevestigde leverancier van geautomatiseerde 'vergoedingsbetalingen' - doorvoersoftware in Nederland, Midden-Europa en Oost-Europa, breidt uit naar de Noord-Amerikaanse markt.

"Onze strategische samenwerking met Switchio versterkt ons vermogen om doorvoeroplossingen te leveren in de Verenigde Staten, Canada en andere markten", zegt Toofan Otaredian, Managing Director van Enghouse Transportation.

"Switchio heeft unieke sterke punten in zijn 'Smart Cities'-portfolio, vooral de EMV-kaartacceptatie in het openbaar vervoer en voor parkeren. Switchio biedt ook modulaire oplossingen die snelle en moeiteloze EMV-bankkaartbetalingen mogelijk maken voor doorvoersystemen en operators."

Switchio is gevestigd in de Tsjechische Republiek. Het bedrijf heeft gewerkt aan de eerste chipbetaalkaartsystemen van het land. "We zijn erg verheugd om deze nieuwe samenwerking met Enghouse aan te kunnen gaan," aldus Switchio transport business leader, Jaroslav Stuchlík. "We zijn al aanwezig in Amerika met een succesvolle implementatie in Guatemala en een andere is momenteel aan de gang in Chili. We kijken nu uit naar de introductie van onze innovatieve digitale oplossing op de Noord-Amerikaanse markt."

Over Enghouse Transportation

Enghouse Transportation is een innovatieve leverancier van end-to-end elektronische tickettechnologieën die ook vervoerbureaus en -operators voorziet van verbeterde passagierservaringen en kostenbesparende hardware- en softwareoplossingen. Aangepast aan de behoeften van elke klant, levert Enghouse Transportation deskundige oplossingen op het gebied van geautomatiseerde tariefinning (AFC), verkoop en service en backofficesystemen. Ga voor meer informatie naar www.enghousetransportation.com.

Over Switchio

Switchio is een krachtig softwareplatform dat exploitanten van openbaar vervoer in staat stelt om meerdere open-loop elektronische betalingen in verschillende ticketingmodi onder één systeem te beheren. Geleverd als een uitgebreide white-label oplossing voor contactloze ticketing van passagiers, levert het operators aanzienlijke besparingen op en tilt het de passagierservaring naar een nieuw niveau van gemak. Naast transport heeft Switchio ook toepassingen in sectoren als retail, parkeren en tankstations. De kern is een veilige betalingsswitch die bedrijven de mogelijkheid geeft om samen te werken met de verwerver en hardwareleverancier van hun keuze. Ga voor meer informatie naar Switchio.com.

Contactpersoon voor Enghouse transport: Debra Hendricks, Verkoop- en marketingcoördinator, 905-489-0352, [email protected]

