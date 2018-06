EnigmaSoft lança o SpyHunter 5 para definir um padrão para remoção e prevenção de malware

O SpyHunter 5 forneceu a milhões de assinantes uma solução de software antimalware projetada para detectar e remover os tipos mais perigosos de malware existentes. Com alcance mundial e uma lista cada vez maior de idiomas suportados, o SpyHunter 5 é a solução antimalware escolhida por usuários de PC em centenas de países. Com o SpyHunter 5, a EnigmaSoft, uma empresa nova com sede na Irlanda, traz uma nova solução antimalware avançada e muito eficiente construída a partir do zero para oferecer um novo nível de proteção de segurança cibernética para usuários de PC.

"Nos últimos anos, os malwares se tornaram mais complexos e profundamente incorporados do que nunca. Estamos empolgados por podermos apresentar uma maneira totalmente nova de remover os malwares mais maliciosos dos computadores no mundo todo", disse Patrick Morganelli, CEO da EnigmaSoft Limited. "Estamos cada vez mais confiantes de que o SpyHunter 5 é um novo padrão para proteger ativamente os PCs contra as ameaças crescentes de malwares agressivos. Na EnigmaSoft, estamos comprometidos a manter o mais alto nível de excelência no SpyHunter 5."

A EnigmaSoft implementou vários aprimoramentos notáveis em relação a outros programas. O SpyHunter 5 emprega um mecanismo de remoção avançado que incorpora um SO de baixo nível personalizado que opera sob o Windows para remover até as ameaças de malware mais persistentes. Os assinantes do SpyHunter 5 também se beneficiarão da rápida varredura do sistema, controle aprimorado sobre os resultados da varredura, heurística de detecção expandida e avançada para capturar ameaças desconhecidas e o sistema de suporte técnico Spyware HelpDesk 24/7, todos integrados no SpyHunter 5.

O SpyHunter 5 oferece oSpyware HelpDesk, uma solução interativa de suporte ao cliente integrada diretamente ao SpyHunter 5, projetada para lidar com qualquer problema que o SpyHunter 5 não consiga resolver automaticamente. Fornece uma ligação direta entre a equipe de suporte técnico da EnigmaSoft e o assinante. Caso uma ameaça persistente não possa ser facilmente removida, a equipe de suporte técnico da EnigmaSoft pode utilizar o Spyware HelpDesk para gerar uma solução personalizada para o cenário específico desse assinante. A equipe de suporte técnico pode continuar a trabalhar individualmente com os assinantes até que seus problemas sejam resolvidos para sua satisfação.

Muitos veem os cookies do navegador como fontes de preocupações com a privacidade, porque podem armazenar informações sobre seus hábitos de navegação na web ou histórico. O SpyHunter 5 pode procurar cookies identificados pela EnigmaSoft como potencialmente indesejados. A versão de teste do SpyHunter 5 inclui o scanner de cookies e pode remover cookies GRATUITAMENTE.

O SpyHunter 5 também toma medidas proativas para impedir ameaças recém-descobertas. Os bloqueadores de malware em tempo real do SpyHunter 5 visam impedir a instalação ou a execução de malwares e outros softwares potencialmente indesejados. Atualmente, os bloqueadores avançados do SpyHunter 5 são oferecidos como recursos GRATUITOS.

Ameaças maliciosas são mais cruéis e inteligentes do que nunca, colocando seus dados pessoais, contas bancárias e a utilidade do seu computador em risco. O lançamento do SpyHunter 5 acontece em um momento no qual os problemas de segurança cibernética e as preocupações pela infecção por malware estão aumentando a um ritmo alarmante. A EnigmaSoft reconhece essas preocupações e, portanto, os usuários devem considerar o SpyHunter 5 como uma solução essencial para ajudá-los em suas necessidades de prevenção de malwares. Para mais informações sobre o SpyHunter 5 ou para fazer o download de uma cópia, visitea página do SpyHunter 5.

Sobre a EnigmaSoft Limited

A EnigmaSoft Limited é uma empresa irlandesa de capital fechado com escritórios e sede global em Dublin, na Irlanda. A EnigmaSoft é mais conhecida por desenvolver e distribuir o SpyHunter 5, um produto e serviço de software antimalware. O SpyHunter 5 detecta e remove malware, aumenta a privacidade na Internet e elimina ameaças de segurança - resolvendo problemas como malware, ransomware, trojans, antispyware trapaceiro e outras ameaças de segurança maliciosas que afetam milhões de usuários de PC na web.

FONTE EnigmaSoft Limited

