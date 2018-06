EnigmaSoft lance SpyHunter 5 pour établir une référence de la protection et suppression de logiciels malveillants

SpyHunter 5 a fourni à des millions d'abonnés une solution logicielle anti-programme malveillant conçue pour détecter et supprimer les types de programmes malveillants les plus dangereux de la toile. Grâce à une couverture mondiale et une liste de langues prises en charge qui ne cessent d'évoluer, SpyHunter 5 est la solution anti-programme malveillant préférée des utilisateurs de PC dans des centaines de pays. Avec SpyHunter 5, la nouvelle société irlandaise EnigmaSoft propose une solution anti-programme malveillant innovante, avancée et hautement efficace qui a été entièrement conçue pour offrir aux utilisateurs de PC un niveau de protection supérieur contre les cyberattaques.

« Ces dernières années, les logiciels malveillants sont devenus de plus en plus complexes et s'incrustent plus profondément que jamais. Nous sommes ravis d'introduire une toute nouvelle manière de supprimer les logiciels malveillants les plus vicieux auxquels s'exposent les ordinateurs à travers le monde », a déclaré le PDG d'EnigmaSoft Limited, Patrick Morganelli. « Nous sommes de plus en plus convaincus que SpyHunter 5 est la nouvelle référence pour la protection active des PC contre les menaces croissantes de logiciels malveillants agressifs. Chez EnigmaSoft, nous nous engageons à maintenir le plus haut niveau d'excellence dans SpyHunter 5 », ajoute-t-il.

EnigmaSoft a mis en œuvre plusieurs améliorations significatives par rapport à d'autres logiciels. SpyHunter 5 utilise un mécanisme de suppression avancé qui intègre un système d'exploitation de bas niveau, personnalisé, qui fonctionne sous Windows pour supprimer toutes les menaces de logiciels malveillants, y compris les plus persistants. Les abonnés de SpyHunter 5 profiterons également d'un temps record d'analyse du système, d'un meilleur contrôle des résultats de l'analyse, d'heuristiques de détection étendues et avancées pour faire face aux menaces non identifiées et du système d'assistance technique Spyware HelpDesk, disponible 24h/24 et 7j/7, le tout étant intégré dans SpyHunter 5.

Spyware HelpDesk est une solution d'assistance client personnalisée et interactive qui est directement intégrée dans SpyHunter 5 et conçue pour gérer tous les incidents que ce dernier ne parvient pas à résoudre automatiquement. Elle permet d'établir un lien direct entre l'équipe d'assistance technique d'EnigmaSoft et l'abonné. Dans les cas où une menace persistante requerrait plus d'efforts pour être supprimée, l'équipe d'assistance technique d'EnigmaSoft peut utiliser Spyware HelpDesk pour générer un correctif personnalisé pour résoudre le cas spécifique de l'abonné. L'équipe d'assistance technique peut continuer à travailler en tête-à-tête avec les abonnés jusqu'à ce que leurs problèmes soient résolus de manière satisfaisante.

Les cookies des navigateurs sont souvent considérés comme des contraintes de confidentialité, car ils peuvent stocker des informations sur vos habitudes de navigation sur Internet ou vos données personnelles. SpyHunter 5 est capable de rechercher des cookies identifiés par EnigmaSoft comme étant potentiellement indésirables. La version d'essai de SpyHunter 5 inclut le scanneur de cookies et vous permet de les supprimer GRATUITEMENT.

SpyHunter 5 prend également des mesures proactives pour contrecarrer les menaces récemment découvertes. Les bloqueurs de logiciels malveillants en temps réel de SpyHunter 5 ont pour objectif d'empêcher l'installation ou l'exécution de logiciels malveillants et autres logiciels potentiellement indésirables. Les bloqueurs avancés de SpyHunter 5 sont actuellement offerts en tant que fonctions GRATUITES.

Les menaces malveillantes sont plus vicieuses et plus intelligentes que jamais, puisqu'elles mettent en danger vos données personnelles, vos comptes bancaires et l'utilité de votre ordinateur. Le lancement de SpyHunter 5 arrive à un moment où les problèmes de cybersécurité et d'infection par logiciel malveillant sont en train d'augmenter à une vitesse effrayante. EnigmaSoft est bien conscient de ces préoccupations. C'est pourquoi les utilisateurs devraient considérer SpyHunter 5 comme une solution essentielle qui leur permettrait de satisfaire leur besoin de protection contre les logiciels malveillants. Pour plus d'informations sur SpyHunter 5 ou pour télécharger une copie du logiciel, veuillez visiter la page du produit SpyHunter 5.

À propos d'EnigmaSoft Limited

EnigmaSoft Limited est une société privée irlandaise dont les bureaux et le siège mondial sont situés à Dublin, en Irlande. EnigmaSoft est notamment connu pour le développement et la distribution de SpyHunter 5, un logiciel et service anti-programme malveillant. SpyHunter 5 détecte et supprime les logiciels malveillants, améliore la confidentialité sur Internet et élimine les menaces de sécurité, notamment les logiciels malveillants, les rançongiciels, les chevaux de Troie, les logiciels anti-espion et autres menaces de sécurité malveillantes affectant des millions d'utilisateurs sur la toile.

