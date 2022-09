Enjoywood CEL-E10-Lasergravierer auf Banggood veröffentlicht: Das beste Werkzeug für mehr Spaß am Gestalten

GUANGZHOU, China, 21 September 2022 /PRNewswire/ -- Banggood , ein weltweit führender Online-Shop, wird in Kürze seine Zusammenarbeit mit Enjoywood, einer professionellen Marke für innovative Produktionswerkzeuge, aufnehmen und am 5. September 2022 die 10-W-Lasergravur- und Schneidmaschine CEL-E10 auf den Markt bringen. Der neueste Enjoywood CEL-E10 ist nicht nur ein innovativer Lasergravierer, mit dem Handwerker individuelle Kunstwerke erstellen können, sondern er ermöglicht es auch mehr Menschen, mühelos Spaß an der Gestaltung zu haben, was sich mit der Mission von Banggood deckt, die Online-Plattform der Wahl für Hobbybastler und alle, die eine kreative Ader haben, zu werden.

Der CEL-E10 von Enjoywood, der neue Star unter den Lasergravierern und -schneidern

Der Enjoywood CEL-E10 ist auf dem Markt sehr beliebt und zeichnet sich durch seine hohe Leistung, seine hohe Genauigkeit und seine benutzerfreundliche Bedienung aus.

Dank der innovativen „Upgraded Dual Compression Spot Coupling Technology" ermöglicht die 10-W-Laserleistung des CEL-E10 das Schneiden von 10 mm Holz / 5 mm Acryl in einem Durchgang und verbessert die Graviergeschwindigkeit um 300 % auf bis zu 11.000 mm/min, was die Arbeitseffizienz erheblich steigert.

Darüber hinaus verfügt der Enjoywood CEL-E10 über einen revolutionären, ultrafeinen, komprimierten Laserspot von 0,06 mm, der die Gravurgenauigkeit auf 0,01 mm sowie die wiederholte Positionierungsgenauigkeit und die Laserenergie verbessert, was zu einer präziseren und effizienteren Gravur und einem effizienteren Schneiden in der Produktion führt.

Der CEL-E10 kann Hunderte von Materialien gravieren und schneiden (wie Metall, Holz, Bambus, Keramik, Papier, Kunststoff, Acryl, Leder und vieles mehr) und ist daher besonders praktisch. Der CEL-E10 ist kompatibel mit LaserGRBL, LightBurn und Win XP/7/8/10 und unterstützt mobile APP und Offline-Gravur. Seine leistungsstarken Funktionen und die anwendbare Größe machen ihn zur idealen Wahl für Bastler und Profis, die maßgeschneiderte Produkte für Unternehmen entwickeln.

Der 10-W-Lasergravierer CEL-E10 ist jetzt bei Banggood erhältlich. Enjoywood wird im Oktober weitere neue Produkte auf den Markt bringen. Halten Sie sich auf dem Laufenden.

Informationen zu Enjoywood

Enjoywood ist eine führende Marke im Bereich innovativer Produktionswerkzeuge. Enjoywood hat es sich zur Aufgabe gemacht, qualitativ hochwertige Produkte und einen besseren Service zu bieten, damit die Menschen mehr Spaß an Kreativität haben. Vor kurzem hat Enjoywood einen internationalen Standort eröffnet und Überseelager in Europa, den Vereinigten Staaten und Asien eingerichtet. Erfahren Sie mehr über Enjoywood unter https://enjoywoodtool.com/ .

Informationen zu Banggood

Banggood ist ein weltweit führender Online-Shop, der Millionen von sorgfältig ausgewählten Produkten bietet. Von Unterhaltungselektronik über Werkzeug, Heimausstattung, Spielzeug und Sportartikeln bis hin zu Kleidung wird alles mit nur wenigen Klicks direkt an die Haustür geliefert. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.banggood.com/ .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1762899/Banggood_Logo.jpg

SOURCE Banggood