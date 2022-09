Le graveur laser Enjoywood CEL-E10 est disponible sur Banggood : le meilleur outil pour s'amuser à créer

GUANGZHOU, Chine, 21 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Banggood , une boutique en ligne leader au niveau mondial, donnera bientôt le coup d'envoi de sa coopération co-marquée avec Enjoywood, une marque professionnelle dans les outils de production innovants, pour lancer la machine de gravure et de découpe laser 10W CEL-E10 le 5 septembre 2022. Le dernier Enjoywood CEL-E10 est plus qu'un graveur laser innovant permettant aux artisans de créer des œuvres d'art personnalisées, il permet à plus de gens de profiter sans effort du plaisir de la création, ce qui s'aligne sur la mission de Banggood de devenir la plateforme en ligne des amateurs et de toute personne ayant un penchant créatif.

Découvrez le CEL-E10 d'Enjoywood, la nouvelle star de la gravure et de la découpe laser

Le CEL-E10 d'Enjoywood est plébiscité par le marché grâce à ses avantages principaux : performances puissantes, haute précision et utilisation conviviale.

Grâce à la technologie innovante de couplage par points à double compression, la sortie laser 10 W du CEL-E10 permet de découper du bois de 10 mm et de l'acrylique de 5 mm en une seule passe, et d'améliorer de 300 % la vitesse de gravure jusqu'à 11 000 mm/min, ce qui améliore considérablement l'efficacité du travail.

De plus, le CEL-E10 d'Enjoywood déploie un spot laser révolutionnaire ultra fin comprimé de 0,06 mm, qui améliore la précision de la gravure à 0,01 mm ainsi que la précision du positionnement répété et l'énergie du laser, ce qui permet une gravure et une découpe plus précises et efficaces en création.

Pour plus de praticité et de commodité, le CEL-E10 peut graver et découper des centaines de matériaux (métal, bois, bambou, céramique, papier, plastique, acrylique, cuir et autres). Compatible avec LaserGRBL, LightBurn et les systèmes Win XP/7/8/10, CEL-E10 prend en charge les applications mobiles et la gravure hors ligne. Sa gamme de fonctions puissantes et sa taille raisonnable en font un choix idéal pour les amateurs et les professionnels qui créent des produits personnalisés pour leur entreprise.

Le graveur laser 10 W CEL-E10 est maintenant disponible sur Banggood. Enjoywood lancera d'autres nouveaux produits en octobre, restez à l'écoute.

À propos d'Enjoywood

Enjoywood est une marque leader dans le domaine des outils de production innovants. Déterminée à fournir des produits de haute qualité et un meilleur service pour aider les gens à s'amuser davantage en créant, Enjoywood a récemment ouvert un site mondial et établi des entrepôts à l'étranger en Europe, aux États-Unis et en Asie. Pour en savoir plus sur Enjoywood, consultez le site https://enjoywoodtool.com/ .

À propos de Banggood

Banggood est une boutique en ligne de premier plan au niveau mondial, qui propose des millions de produits bien sélectionnés. De l'électronique grand public aux outils, en passant par la maison, les jouets, le sport et les vêtements, tout peut être livré à domicile en quelques clics. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.banggood.com/ .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1762899/Banggood_Logo.jpg

SOURCE Banggood