ENSEMBLE GAGNER L'AVENIR : FOTON A ORGANISÉ UNE CONFÉRENCE MONDIALE DES PARTENAIRES À PÉKIN, EN CHINE

PÉKIN, 17 avril 2023 /PRNewswire/ -- Du 11 au 14 avril, la Conférence des partenaires mondiaux de FOTON 2023, dont le thème est « ENSEMBLE GAGNER L'AVENIR », s'est tenue à Pékin, en Chine. Plus de 110 distributeurs principaux de 23 pays du monde entier ont participé à l'événement, qui visait à unir les orientations de développement stratégique mondial et à partager les réalisations de la mondialisation.

Le 12 avril, le FOTON MEGA SHOW a été inauguré en grande pompe avec plus de 100 catégories de véhicules commerciaux couvrant toutes les séries de véhicules commerciaux combinés en un type « W », qui englobe les véhicules à carburant, hybrides, électriques et à hydrogène. Ceci implique un développement bénéfique à la fois pour FOTON et pour ses partenaires internationaux. En effet, FOTON a mis en place un « SuperPowerTrain » avec Foton Cummins, Foton ZF, CATL, etc., afin de permettre la modernisation des produits à base de carburant et de nouvelles énergies. FOTON est devenu leader en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et dans d'autres régions, s'est classé deuxième dans les ventes de camions pendant trois années consécutives, occupe la tête du marché des camions lourds AMT en Colombie, et est devenu le modèle de camion léger 7,5 tonnes le plus vendu pendant trois années consécutives aux Philippines.

Le 13 avril, FOTON a organisé la cérémonie de livraison du tout nouveau pick-up TUNLAND V au Mexique, qui est également le 11 millionième véhicule de FOTON. Le TUNLAND V est un pick-up haute performance doté d'une motorisation hybride et d'une structure de suspension à double triangulation à l'avant et multibras à l'arrière, qui répond aux exigences d'une conduite tout-terrain et d'une capacité de charge élevée, tout en conservant un confort de conduite luxueux.

Premier à atteindre les 10 millions de ventes mondiales en 2021 dans le délai le plus court depuis seulement 25 ans, FOTON renforce sa gamme complète de produits pour véhicules commerciaux grâce à sa stratégie de double ligne « ICE+BEV ». Ses produits à énergie nouvelle, y compris les camions légers, les vans et les bus électriques, ont obtenu la certification WVTA de l'UE et se répandent dans des pays européens tels que l'Italie, la Pologne et l'Espagne. Avec plus de 1 400 bus électriques livrés au Chili, FOTON est devenue la marque qui détient la plus grande part de marché des bus électriques en Amérique latine.

Le système d'Internet des véhicules (IOV) de FOTON a été officiellement déployé à l'étranger, et propose des fonctions de gestion de flotte, de services de localisation, d'analyse de la consommation de carburant, d'analyse triélectrique et de gestion du coût total de possession (TCO) pour les produits à base de carburant et d'énergie nouvelle. Ce système sera d'abord déployé à Singapour, au Chili, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Avec plus de 2,26 millions de véhicules connectés, FOTON permettra aux utilisateurs du monde entier d'accroître leur valeur commerciale.

En accélérant le développement par le biais de stratégies « plateforme + modulaire », en guidant le développement mondial des véhicules commerciaux avec une stratégie à double ligne « ICE+BEV », FOTON stimule la croissance de la valeur des utilisateurs mondiaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2054205/TOGETHER_WIN_FUTURE.jpg

SOURCE Foton International