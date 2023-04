JUNTOS VENCEREMOS O FUTURO: A FOTON REALIZOU A CONFERÊNCIA GLOBAL DE PARCEIROS EM BEIJING, CHINA.

PEQUIM, 18 de Abril de 2023 /PRNewswire/ -- De 11 a 14 de Abril, a FOTON Global Partners Conference 2023 com o tema "JUNTOS VENCEREMOS O FUTURO (TOGETHER WIN FUTURE)" foi realizada em Pequim, China. Mais de 110 distribuidores principais de 23 países ao redor do mundo participaram do evento, que tinha como objetivo unir as direções estratégicas globais de desenvolvimento e compartilhar as conquistas da globalização.

No dia 12, o FOTON MEGA SHOW foi grandiosamente inaugurado, com mais de 100 categorias de veículos comerciais cobrindo todas as séries de combinações de veículos comerciais em um tipo "W", cobrindo rotas de combustível, híbridas, elétricas e de hidrogênio. Isso implica em um desenvolvimento "ganha-ganha" entre a FOTON e seus parceiros globais. Na verdade, a FOTON estabeleceu um "SuperPowerTrain" com aFoton Cummins, Foton ZF, CATL e etc., para permitir upgrades de produtos de combustível e nova energia. Na verdade, a FOTON alcançou a liderança no Sudeste Asiático, América Latina, etc., ficando em segundo lugar nas vendas de caminhões por três anos consecutivos e detendo a participação de mercado em caminhões pesados AMT na Colômbia, tornando-se o modelo mais vendido por três anos consecutivos nas Filipinas para caminhões leves de 7,5 toneladas.

No dia 13, a FOTON realizou a cerimônia de entrega da nova picape TUNLAND V para o México, que também é o 11º milionésimo veículo da FOTON. A TUNLAND V é uma picape de alto desempenho com potência híbrida e uma estrutura de suspensão dianteira double-wishbone e traseira multi-link que atende às demandas de forte off-road, alta capacidade de carga, mantendo o luxuoso conforto de direção.

Como a primeira a atingir 10 milhões de vendas globais em 2021 no menor tempo de apenas 25 anos, a FOTON está capacitando sua gama completa de produtos de veículos comerciais com sua estratégia de linha dupla "ICE+BEV". Seus novos produtos de energia, incluindo caminhões leves elétricos, VANS e ônibus, passaram pela certificação WVTA EU, expandindo-se para países europeus como Itália, Polônia e Espanha. Com mais de 1.400 ônibus elétricos entregues no Chile, a FOTON se tornou a marca com maior participação de mercado de ônibus elétricos na América Latina.

O sistema IOV da FOTON no exterior foi lançado oficialmente, fornecendo funções de gerenciamento de frota, serviços de localização, análise de consumo de combustível, análise de três eletricidades e gerenciamento de TCO para ambos os novos produtos de energia de combustível. O sistema será aplicado pela primeira vez em Cingapura, Chile, Austrália e Nova Zelândia. Com mais de 2,26 milhões de veículos conectados, a FOTON fortalecerá o valor comercial dos usuários globais.

Através da aceleração do desenvolvimento por meio de estratégias "plataforma + modular", impulsionando o desenvolvimento dos negócios globais de veículos comerciais com uma estratégia de linha dupla "ICE+BEV", a FOTON está impulsionando o crescimento do valor dos usuários globais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2054205/TOGETHER_WIN_FUTURE.jpg

FONTE Foton International

