GEMEINSAM DIE ZUKUNFT GEWINNEN: FOTON VERANSTALTETE GLOBALE PARTNER KONFERENZ IN PEKING, CHINA

PEKING, 18. April 2023 /PRNewswire/ -- Vom 11. bis 14. April fand in Peking, China, die FOTON Global Partners Conference 2023 mit dem Thema "TOGETHER WIN FUTURE" statt. Mehr als 110 Hauptvertriebshändler aus 23 Ländern der Welt nahmen an der Veranstaltung teil, die darauf abzielte, globale strategische Entwicklungsrichtungen zu vereinigen und die Errungenschaften der Globalisierung zu teilen.

Am 12. wurde die FOTON MEGA SHOW mit mehr als 100 Nutzfahrzeugkategorien eröffnet, die alle Serien von Nutzfahrzeugkombinationen in einen Typ "W" abdeckten, einschließlich Kraftstoff-, Hybrid-, Strom- und Wasserstoffrouten. Dies bedeutet für FOTON und seine globalen Partner eine "Win-Win"-Entwicklung. FOTON hat mit Foton Cummins, Foton ZF, CATL usw. einen "SuperPowerTrain" eingerichtet, um die Modernisierung von Kraftstoffen und neuen Energieprodukten zu ermöglichen. In der Tat hat FOTON eine Führungsposition in Südostasien, Lateinamerika usw. erreicht, rangiert seit drei Jahren in Folge an zweiter Stelle bei den Lkw-Verkäufen und hält den Marktanteil bei AMT-Schwerlastwagen in Kolumbien und wurde auf den Philippinen drei Jahre in Folge zum meistverkauften leichten 7,5-Tonnen-Lkw-Modell.

Am 13. hat FOTON die Auslieferungszeremonie des neuen Pickups TUNLAND V in Mexiko abgehalten, der gleichzeitig das 11-millionste Fahrzeug von FOTON ist. Der TUNLAND V ist ein Hochleistungs-Pickup mit Hybridantrieb und einer Federungsstruktur aus Doppelquerlenker vorn und Mehrlenker hinten, die den Anforderungen an Geländegängigkeit und hohe Belastbarkeit bei gleichzeitig luxuriösem Fahrkomfort gerecht wird.

Als erstes Unternehmen, das in nur 25 Jahren 10 Millionen Verkäufe weltweit im Jahr 2021 erreicht hat, stärkt FOTON mit seiner "ICE+BEV"-Doppellinienstrategie seine gesamte Produktpalette für Nutzfahrzeuge. Die neuen Energieprodukte des Unternehmens, darunter Elektro-Lastkraftwagen, Transporter und Busse, haben die WVTA-EU-Zertifizierung erhalten und expandieren in europäische Länder wie Italien, Polen und Spanien. Mit über 1.400 ausgelieferten Elektrobussen in Chile ist FOTON die Marke mit dem höchsten Marktanteil an Elektrobussen in Lateinamerika.

Das IOV-System von FOTON für Übersee wurde offiziell eingeführt und bietet Funktionen für Flottenmanagement, Standortdienste, Kraftstoffverbrauchsanalyse, Drei-Strom-Analyse und TCO-Management für beide Kraftstoff- und neue Energieprodukte. Das System wird zunächst in Singapur, Chile, Australien und Neuseeland eingesetzt. Mit über 2,26 Millionen vernetzten Fahrzeugen wird FOTON den geschäftlichen Nutzen der Nutzer weltweit steigern.

Durch die Beschleunigung der Entwicklung durch "Plattform + Modular"-Strategien und die Entwicklung des globalen Nutzfahrzeuggeschäfts mit einer "ICE+BEV"-Doppellinienstrategie treibt FOTON das Wachstum des globalen Nutzwertes voran.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2054205/TOGETHER_WIN_FUTURE.jpg

SOURCE Foton International