Enverus relève les défis de la planification solaire avec l'acquisition de RatedPower

Les études de faisabilité, l'analyse, la conception et l'ingénierie des centrales solaires s'ajoutent aux solutions croissantes dans le domaine de l'énergie et des énergies renouvelables.

MADRID, Espagne, 14 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Enverus, la principale société SaaS dans le domaine de l'énergie, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de RatedPower , une entreprise SaaS basée à Madrid développant des solutions qui automatisent et optimisent l'étude de faisabilité, l'analyse, la conception et l'ingénierie de centrales solaires et d'infrastructures électriques afin de maximiser le potentiel des centrales photovoltaïques (PV) et de réduire leur coût énergétique actualisé (LCOE).

Enverus sert actuellement plus de 440 participants au marché de l'électricité, principalement en Amérique du Nord. L'ajout de la technologie et de l'expérience de RatedPower élargit immédiatement la valeur et le portefeuille croissant de solutions d'Enverus dans le secteur de l'énergie solaire et étend sa couverture géographique à l'échelle internationale.

"Tout comme notre début il y a des décennies, RatedPower est un pionnier de la numérisation, de l'automatisation et de l'efficacité, mais sur le marché solaire en pleine croissance. Notre dénominateur commun est la vérité des données, la planification stratégique et l'optimisation des efficacités ", a déclaré Jeff Hughes, PDG d'Enverus. "À partir d'aujourd'hui, nous avons fait un grand pas en avant en ajoutant à nos capacités de planification solaire nous permettant de conseiller stratégiquement les clients où et comment concevoir leurs centrales pour maximiser la production."

"C'est un grand jour pour notre avenir, car il valide le travail unique que nous avons accompli au cours des cinq dernières années", a ajouté Andrea Barber, PDG de RatedPower. "Nous sommes nés avec la vision de digitaliser le secteur des énergies renouvelables et de faire du solaire la principale source d'énergie dans le monde pour accélérer la transition énergétique. Notre mission s'aligne parfaitement avec Enverus et nos forces combinées nous placeront dans une position privilégiée pour atteindre cette vision tout en alimentant la nouvelle économie énergétique mondiale."

Hughes poursuit : " RatedPower et ses solutions ont bouleversé l'industrie solaire, aidant les clients à réaliser leur plein potentiel, et ensemble, nous allons accélérer nos investissements et étendre notre empreinte dans l'espace de l'énergie et des énergies renouvelables. Nous continuerons à fournir à nos clients des solutions qui leur permettent de se développer et de prospérer dans l'avenir de l'énergie."

Fondée en 2017 par Andrea Barber, Miguel Ángel Torrero et Juan Romero et soutenue par le pionnier européen de la climate tech VC Seaya , RatedPower compte plus de 80 employés répartis entre l'ingénierie, le produit, le développement commercial, le marketing et les opérations. L'entreprise compte 1 400 utilisateurs dans le monde entier, a participé à 20 000 projets, a contribué à la production de 43 gigawatts d'électricité, soit 22 millions de foyers, et a aidé à réduire les émissions de CO2 de 17 millions de tonnes.

Bernadette Johnson, qui a récemment été promue directrice générale de l'énergie et des énergies renouvelables chez Enverus, supervisera l'intégration de RatedPower.

En mars 2021, Enverus a fait l'acquisition d'Energy Acuity , un leader en matière de données sur le marché de la génération et de la distribution d'énergie, avec une expertise spécifique dans le domaine des énergies renouvelables. Depuis lors, Enverus a intégré le suivi et le catalogage de milliers de projets d'énergies renouvelables en exploitant des centaines de sources de données uniques à travers l'Amérique du Nord. Ces flux de travail de localisation sont un complément idéal au domaine d'expertise de RatedPower.

À Propos d'Enverus

Enverus est la plateforme SaaS dédiée à l'énergie la plus fiable, offrant un accès en temps réel à des analyses, des informations et des données de référence sur les coûts et les revenus provenant de nos partenariats avec 98 % des producteurs d'énergie américains et plus de 35 000 fournisseurs. Notre plateforme, dotée de connexions intelligentes, permet d'améliorer l'efficacité de la production et de la distribution, de l'allocation des capitaux, du développement des énergies renouvelables, des investissements et de la recherche de sources d'approvisionnement. Nos experts industriels expérimentés soutiennent nos clients par le biais d'un leadership éclairé, de conseils et d'innovations technologiques. Nous fournissons des renseignements sur l'ensemble de l'écosystème énergétique : énergies renouvelables, pétrole et gaz, institutions financières, électricité et services publics, avec plus de 6000 clients dans 50 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur enverus.com

À Propos de RatedPower

RatedPower aide les entreprises à découvrir les moyens les plus intelligents pour concevoir et réaliser des centrales solaires photovoltaïques à grande échelle et à maximiser leur potentiel grâce à pvDesign, son logiciel qui automatise et optimise l'étude, l'analyse, la conception et l'ingénierie des centrales photovoltaïques et de leur infrastructure électrique à tous les stades. RatedPower a contribué à développer plus de 43 GW dans plus de 160 pays. Elle apporte de la valeur aux développeurs, aux IPP, aux entrepreneurs, aux investisseurs et aux fabricants, en les aidant à prendre de meilleures décisions, en démocratisant les connaissances en ingénierie et en stimulant le déploiement de centrales solaires dans le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ratedpower.com

