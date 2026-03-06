Envision Energy conclut le plus important financement syndiqué non lié à un projet offshore avec un prêt de 600 millions d'USD lié à la durabilité

HONG KONG, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, un leader mondial des technologies vertes, a annoncé la clôture d'un prêt syndiqué à terme lié au développement durable de 600 millions de dollars US à Hong Kong, d'une durée de 1+2 ans. Il s'agit du plus grand prêt syndiqué hors projet de la société sur le marché international du crédit offshore, par le biais d'une syndication publique largement distribuée, qui a attiré une forte participation de la part d'institutions financières mondiales de premier plan. Cette transaction représente une étape importante dans l'expansion continue des canaux de financement internationaux diversifiés d'Envision et démontre une grande confiance dans son profil de crédit solide et sa stratégie de durabilité à long terme.

Le prêt est dirigé conjointement par Banco Bilbao Vizcaya Argentaria et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en tant que coordinateurs de la structuration de la viabilité, arrangeurs principaux mandatés, teneurs de livres et preneurs fermes, avec un consortium de banques de différentes juridictions, dont l'Australie, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, le Moyen-Orient et la Chine. La transaction a reçu un accueil enthousiaste de la part de la communauté bancaire, avec une sursouscription, et a été portée à l'équivalent de 600 millions d'USD par rapport au montant initial de 500 millions d'USD, avec la participation de 13 banques à la syndication finale et une option de greenshoe supplémentaire de 100 millions d'USD.

La transaction est organisée sous la forme d'un prêt lié au développement durable (SLL). Sa structure dépend de la réalisation d'objectifs de performance en matière de développement durable, notamment l'intensité des émissions de gaz à effet de serre du champ d'application 3 et la capacité annuelle installée d'éoliennes. Le cadre est conforme aux principes des prêts liés à la durabilité ("SLLP") de la Loan Market Association / Asia Pacific Loan Market Association / Loan Syndications and Trading Association ("LMA/APLMA/LSTA") et a fait l'objet d'une vérification indépendante par DNV Business Assurance Limited.

"Cette transaction démontre la confiance des principales institutions financières mondiales dans le profil de crédit d'Envision Energy, son modèle d'entreprise et son leadership en matière de développement durable", a déclaré Joseph Ma, cofondateur d'Envision Energy, "Nous sommes ravis de nous associer à un groupe distingué d'institutions financières qui partagent notre vision de l'accélération de la transition énergétique mondiale". Ce financement accroît notre flexibilité pour développer nos innovations en matière de systèmes d'énergie renouvelable, de stockage de l'énergie et d'hydrogène vert, tout en renforçant notre engagement en faveur de performances mesurables en matière de développement durable. Alors que nous continuons d'être les pionniers de l'IA physique pour construire le futur système énergétique, nous restons déterminés à construire un avenir énergétique sûr, intelligent et durable, et à créer de la valeur à long terme pour nos clients, nos partenaires et la société".

"Cette transaction reflète la confiance mutuelle que nous avons établie avec Envision Energy au fil du temps, ainsi que notre engagement à soutenir nos clients à chaque étape de leur croissance, en particulier dans leur expansion internationale et leur transformation durable", a déclaré Jorge González Jacob, responsable des prêts aux entreprises de BBVA. "Le modèle d'entreprise résilient d'Envision et ses objectifs mesurables en matière de développement durable s'alignent étroitement sur nos priorités de financement, renforçant notre soutien à son expansion internationale à long terme. Nous sommes fiers de tirer parti de la plateforme de distribution mondiale de BBVA et de son expertise en matière de financement durable pour soutenir des modèles commerciaux qui accélèrent la transition énergétique sur des marchés dynamiques tels que l'Asie".

Quentin Galmiche, responsable Corporate & Leveraged Finance, Asie-Pacifique, Crédit Agricole CIB, a déclaré "Le succès de cette transaction historique dans le secteur de l'énergie éolienne en Chine démontre la position d'Envision Energy en tant que leader mondial dans le domaine des énergies renouvelables. Son engagement en faveur du développement durable et sa stratégie financière flexible, internationale et diversifiée ont impressionné de nombreuses banques et suscité une forte réaction du marché, reflétant pleinement la confiance dans la vision stratégique d'Envision Energy. Crédit Agricole CIB, l'un des leaders mondiaux du financement des énergies renouvelables, a été témoin de la croissance rapide d'Envision Energy et est honoré d'être désigné pour définir cette référence pour la croissance continue d'Envision Energy sur le marché du crédit offshore et pour l'expansion de sa présence internationale."

Les excellentes performances d'Envision en matière d'ESG ont constitué une base solide pour cette collaboration. En 2025, l'entreprise a atteint la neutralité carbone opérationnelle pour la quatrième année consécutive et a maintenu une consommation d'électricité 100 % renouvelable pour la deuxième année consécutive, respectant ainsi son engagement RE100 avant la date prévue. Elle a été inscrite sur la liste inaugurale 2025 Tier 1 Cleantech Companies de S&P Global Commodity Insights pour l'énergie éolienne et le stockage de l'énergie, soulignant sa crédibilité financière, sa maturité technologique et son excellence opérationnelle. Pionnière de la transition nette zéro, Envision Energy a également obtenu la médaille d'or EcoVadis et la note A du CDP pour le changement climatique pendant deux années consécutives.

