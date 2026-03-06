Envision Energy schließt größte projektunabhängige Offshore-Syndikatsfinanzierung mit nachhaltigkeitsorientiertem Darlehen über 600 Mio. USD ab

HONG KONG, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich umweltfreundlicher Technologien, gab den erfolgreichen Abschluss eines syndizierten Konsortialkredits in Hongkong in Höhe von umgerechnet 600 Mio. USD mit einer Laufzeit von 1+2 Jahren bekannt, der an die Nachhaltigkeit gebunden ist. Es handelt sich um den größten nicht projektbezogenen Konsortialkredit des Unternehmens auf dem internationalen Offshore-Kreditmarkt im Rahmen einer breit angelegten öffentlichen Syndizierung, an der sich führende globale Finanzinstitute stark beteiligten. Die Transaktion stellt einen wichtigen Meilenstein in Envisions kontinuierlichem Ausbau diversifizierter internationaler Finanzierungskanäle dar und zeugt von großem Vertrauen in sein solides Kreditprofil und seine langfristige Nachhaltigkeitsstrategie.

Das Darlehen wird gemeinsam von der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria und der Crédit Agricole Corporate and Investment Bank als Sustainability Structuring Coordinators, Mandated Lead Arrangers, Bookrunners und Underwriters mit einem Konsortium von Banken aus verschiedenen Ländern wie Australien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, dem Nahen Osten und China arrangiert. Die Transaktion stößt bei den Banken auf eine überwältigende Resonanz und wird von dem ursprünglichen Betrag von 500 Mio. USD auf umgerechnet 600 Mio. USD aufgestockt, wobei 13 Banken an der endgültigen Syndizierung beteiligt sind und eine zusätzliche Greenshoe-Option von 100 Mio. USD besteht.

Die Transaktion ist als nachhaltigkeitsorientiertes Darlehen (SLL) konzipiert. Seine Struktur hängt von der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen ab, einschließlich der Intensität von Scope-3-THG-Emissionen und der jährlich installierten Kapazität von Windturbinen. Das Rahmenwerk entspricht den Sustainability-Linked Loan Principles ("SLLP") der Loan Market Association / Asia Pacific Loan Market Association / Loan Syndications and Trading Association ("LMA/APLMA/LSTA") und wurde von DNV Business Assurance Limited unabhängig geprüft.

"Diese Transaktion zeigt das starke Vertrauen führender globaler Finanzinstitute in das Kreditprofil, das Geschäftsmodell und die Nachhaltigkeit von Envision Energy", sagte Joseph Ma, Co-CFO von Envision Energy, "Wir freuen uns, mit einer angesehenen Gruppe von Finanzinstituten zusammenzuarbeiten, die unsere Vision der Beschleunigung der globalen Energiewende teilen. Diese Finanzierung erhöht unsere Flexibilität, um unsere Innovationen in den Bereichen erneuerbare Energiesysteme, Energiespeicherung und grüner Wasserstoff zu skalieren, und stärkt gleichzeitig unser Engagement für messbare Nachhaltigkeitsleistungen. Wir leisten weiterhin Pionierarbeit im Bereich der Physikalischen KI, um das Energiesystem der Zukunft zu gestalten. Unser Ziel ist es, eine sichere, intelligente und nachhaltige Energiezukunft zu schaffen und langfristige Werte für unsere Kunden, Partner und die Gesellschaft zu schaffen."

"Diese Transaktion spiegelt das gegenseitige Vertrauen wider, das wir im Laufe der Zeit mit Envision Energy aufgebaut haben, sowie unser Engagement, unsere Kunden in jeder Phase ihres Wachstums zu unterstützen, insbesondere bei ihrer internationalen Expansion und ihrer nachhaltigen Transformation", sagte Jorge González Jacob, Head of Corporate Lending bei BBVA, und fügte hinzu: Envision's robustes Geschäftsmodell und seine messbaren Nachhaltigkeitsziele stimmen eng mit unseren Finanzierungsprioritäten überein, was unsere Unterstützung für seine langfristige internationale Expansion verstärkt. Wir sind stolz darauf, die globale Vertriebsplattform und die Expertise der BBVA im Bereich der nachhaltigen Finanzierung zu nutzen, um Geschäftsmodelle zu unterstützen, die die Energiewende in dynamischen Märkten wie Asien beschleunigen."

Quentin Galmiche, Leiter des Bereichs Corporate & Leveraged Finance, Asien-Pazifik bei Credit Agricole CIB, sagte: "Der Erfolg dieser bahnbrechenden Transaktion im chinesischen Windenergiesektor zeigt die Position von Envision Energy als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien. Das Engagement für eine nachhaltige Entwicklung und die flexible internationale und diversifizierte Finanzstrategie haben zahlreiche Banken beeindruckt und eine starke Marktresonanz hervorgerufen, die das Vertrauen in die strategische Vision von Envision Energy widerspiegelt. Als eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Finanzierung erneuerbarer Energien hat Crédit Agricole CIB das rasche Wachstum von Envision Energy miterlebt und fühlt sich geehrt, dass wir den Maßstab für das weitere Wachstum von Envision Energy auf dem Offshore-Kreditmarkt und seine wachsende internationale Präsenz setzen dürfen."

Die starke ESG-Performance von Envision bildete eine solide Grundlage für diese Zusammenarbeit. Im Jahr 2025 war das Unternehmen das vierte Jahr in Folge kohlenstoffneutral und nutzte das zweite Jahr in Folge zu 100 % Strom aus erneuerbaren Energien, womit es seine RE100-Verpflichtung vorzeitig erfüllte. Es wurde in die erste 2025 Tier 1 Cleantech-Unternehmensliste von S&P Global Commodity Insights sowohl für Wind als auch für Energiespeicherung aufgenommen, was seine finanzielle Glaubwürdigkeit, seine technologische Reife und seine operative Exzellenz unterstreicht. Als Pionier der Netto-Null-Umstellung hat Envision Energy auch die EcoVadis-Goldmedaille und das CDP-Rating A für den Klimawandel in zwei aufeinander folgenden Jahren erhalten.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2927944/image_805157_31771932.jpg