Envision Energy conclut un programme de financement de 500 millions de dollars avec BBVA afin d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables au niveau mondial

MADRID, 10 avril 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, un leader mondial dans le domaine des technologies vertes, a signé un accord de financement de 500 millions de dollars avec BBVA Corporate & Investment Banking (BBVA CIB), afin de soutenir l'expansion de ses activités mondiales en Europe, en Asie et en Amérique latine. Ce partenariat souligne la solide valeur financière des produits d'Envision et son expérience reconnue dans la réalisation de projets internationaux de grande envergure.

Il s'agit d'une nouvelle étape dans le partenariat en pleine expansion entre Envision et BBVA. Au début de l'année, Envision a conclu avec succès un prêt syndiqué lié au développement durable d'un montant équivalent à 600 millions de dollars à Hong Kong, BBVA étant l'un des arrangeurs principaux mandatés. Ce nouvel accord témoigne de la confiance des principales institutions financières internationales dans les capacités d'Envision en matière de technologies vertes et dans sa stratégie de croissance mondiale.

Le programme de financement des fournisseurs adopte une structure flexible et adaptée conçue pour soutenir les clients grâce à des instruments de financement diversifiés, à une gestion optimisée des fonds de roulement et à des délais de paiement allongés. Ce cadre permet d'identifier les possibilités de financement dès le début de l'élaboration du projet et fournit des services de conseil à valeur ajoutée tout au long du cycle de vie du projet. En proposant des solutions de financement adaptées aux besoins des projets, ce programme contribue à réduire les contraintes de capital pour les clients et à accélérer l'expansion des activités mondiales d'Envision.

Henry Peng, premier vice-président d'Envision Energy et président des régions UE et LATAM, a déclaré : « La transition énergétique mondiale nécessite non seulement des innovations technologiques, mais aussi des solutions financières tournées vers l'avenir qui peuvent accélérer le déploiement à grande échelle. Ce programme de financement des fournisseurs avec BBVA nous permet d'optimiser notre fonds de roulement tout en soutenant le déploiement plus rapide de nos technologies d'énergie renouvelable sur les marchés stratégiques d'Europe, d'Asie et d'Amérique latine. En associant des technologies de pointe en matière d'énergie propre à des solutions financières innovantes, nous contribuons à accélérer la transition vers un système énergétique net zéro et vers une nouvelle ère de prospérité durable. »

« Le profil de crédit solide d'Envision et son utilisation pionnière de l'IA physique pour mener la transition écologique mondiale donnent à BBVA CIB une grande confiance dans ce partenariat », a avancé Eva Rubio, responsable de Global Transaction Banking chez BBVA CIB. « Chez BBVA CIB, nous sommes pionniers dans le développement de solutions innovantes de financement fournisseur, avec un engagement ferme en faveur de la durabilité et de la transition énergétique mondiale. Cet accord renforce également notre soutien à l'expansion internationale d'entreprises telles qu'Envision Energy, leaders dans le développement de technologies propres. »

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