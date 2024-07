Envision Energy lance une coentreprise avec PIF et Vision Industries

RIYADH, Arabie Saoudite, 16 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Envision Energy, reconnue comme le "Géant vert" parmi les "2024 TIME100 Most Influential Companies", a dévoilé une coentreprise stratégique (JV) avec le Fonds d'investissement public (PIF) d'Arabie Saoudite et Vision Industries. Cette initiative vise à accélérer la croissance de l'énergie éolienne au Moyen-Orient, en s'engageant à faire progresser la région vers un avenir plus propre et plus durable.

L'entreprise commune se concentrera sur la fabrication et l'assemblage des éoliennes et de leurs composants, notamment les pales, les nacelles et les moyeux. En vertu de cet accord, Envision Energy détient la majorité des parts de l'entreprise commune, tandis que PIF et Vision Industries détiennent le reste. Cette collaboration soutiendra l'objectif de l'Arabie saoudite de localiser 75 % des composants d'énergie renouvelable d'ici 2030, conformément au programme national d'énergie renouvelable du ministère saoudien de l'énergie.

Le PIF est le fonds souverain de l'Arabie saoudite et l'un des investisseurs les plus influents au monde. Elle s'inscrit dans la mission de transformation énergétique du Royaume en développant de nouvelles initiatives en matière d'énergies renouvelables, notamment l'énergie éolienne, l'énergie photovoltaïque, l'hydrogène, le stockage de l'énergie, etc. Vision Industries est un investisseur et un développeur de premier plan de projets industriels d'énergie verte et de chaînes d'approvisionnement locales. Globalement, PIF a choisi Envision comme partenaire JV en raison de la position de leader d'Envision dans le domaine de l'énergie verte, qui englobe l'énergie éolienne intelligente, les systèmes de stockage de l'énergie et les solutions d'hydrogène vert qui répondent aux défis du changement climatique. L'entreprise est en tête des commandes d'énergie éolienne depuis deux années consécutives, ce qui fait d'elle un acteur clé de la transition énergétique à l'échelle mondiale.

La JV d'Envision avec les deux parties réunit les solides capacités d'investissement de PIF et la technologie de pointe d'Envision Energy en matière d'énergie éolienne, soulignant ainsi la profonde coopération internationale et la vision partagée de la transition vers une énergie propre. Ce partenariat marque une étape importante dans la réalisation des objectifs de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite et fait progresser les efforts mondiaux en faveur de la transition vers une énergie propre et d'un avenir durable.

La cérémonie s'est déroulée en présence de S.E. Yasir Othman Al-Rumayyan, gouverneur du PIF, Lei Zhang, président d'Envision, et des membres du conseil d'administration de Vision Industries, entre autres.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2462419/Envision_Energy.jpg