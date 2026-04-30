Envision rejoint la phase pilote du système de certification de l'ammoniac de l'AEA pour accélérer le commerce mondial de l'ammoniac propre

SHANGHAI, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, leader mondial des technologies vertes, annonce aujourd'hui sa participation à la phase pilote du système de certification de l'ammoniac de l'AEA, un système de certification mondial conçu par l'Ammonia Energy Association (AEA) pour faciliter le commerce international transparent et fiable de l'ammoniac à faible taux d'émission.

Envision Energy's Net Zero Industrial Park in Chifeng, China

Le système de certification de l'ammoniac de l'AEA est un système volontaire qui permet aux producteurs, aux négociants et aux consommateurs de démontrer les principales caractéristiques environnementales - à savoir l'empreinte carbone et l'origine - à l'aide de données vérifiées de manière indépendante. Le registre d'ammoniac de l'AEA, construit et géré par MiQ, fournit aux participants une infrastructure numérique qui permet le transfert sécurisé de données, la transparence et la traçabilité sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de l'ammoniac, depuis la création du certificat jusqu'à son retrait, en passant par sa négociation.

La phase pilote prend en charge trois modèles distincts de chaîne de garde : Segregated, Mass Balance et Book & Claim. Envision utilise Book & Claim pour relever les défis logistiques de la livraison physique sur de longues distances et faciliter la croissance d'un marché mondial de l'ammoniac vert. Book & Claim permet d'échanger des attributs environnementaux sans transport physique, ce qui réduit les coûts et les émissions et découple efficacement les attributs verts de la chaîne d'approvisionnement physique. Des modèles similaires existent déjà dans le domaine de l'énergie renouvelable et du carburant d'aviation durable (CAD), mais il s'agit de la première application pour l'ammoniac.

« Nous sommes ravis de rejoindre le système de certification de l'ammoniac de l'AEA et d'utiliser sa fonction Book & Claim pour rationaliser la distribution mondiale de molécules vérifiées à faible taux d'émission », déclare Frank Yu, vice-président principal d'Envision Energy. « Cela permet à nos clients de décarboniser en toute confiance leurs opérations, quelle que soit leur proximité géographique avec nos centres de production, ce qui accélère l'adoption de l'ammoniac vert en tant que produit de base bancable et net zéro. »

Trevor Brown, directeur exécutif de l'AEA, déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir Envision comme l'un des premiers participants au système pilote de certification de l'ammoniac de l'AEA. Nous nous réjouissons à la perspective de démontrer avec eux la capacité des modèles de chaîne de contrôle robustes de notre système à répondre aux diverses exigences des clients sur les nouveaux marchés dynamiques que nous voyons émerger pour l'ammoniac à faibles émissions dans toute la région Asie-Pacifique ».

En mars 2026, Envision a réalisé la première livraison commerciale d'ammoniac vert depuis son parc industriel zéro net de Chifeng, en Chine, jusqu'au port d'Ulsan, en Corée du Sud, validant ainsi l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis les entreprises de production d'énergie renouvelable jusqu'à la logistique maritime internationale complexe. En juillet 2025, Envision a officiellement mis en service la plus grande et la plus avancée des installations de production d'hydrogène et d'ammoniac verts alimentées par l'IA, avec une capacité annuelle de 320 000 tonnes, permettant une optimisation et une stabilité en temps réel à l'échelle industrielle.

Frank Yu présentera les projets d'Envision et sa participation au système pilote de certification de l'ammoniac de l'AEA lors du sommet mondial de l'hydrogène 2026 à Rotterdam (Pays-Bas) le 19 mai, dans le cadre d'une table ronde animée par Trevor Brown de l'AEA.

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