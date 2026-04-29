Envision beteiligt sich am Pilotprojekt des AEA-Ammoniak-Zertifizierungssystems, um den weltweiten Handel mit sauberem Ammoniak voranzutreiben

SHANGHAI, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich grüner Technologien, gab heute seine Teilnahme an der Pilotphase des AEA-Ammoniak-Zertifizierungssystems bekannt, einem von der Ammonia Energy Association (AEA) entwickelten globalen Zertifizierungssystem, das den transparenten und vertrauenswürdigen internationalen Handel mit emissionsarmem Ammoniak fördern soll.

Envision Energy's Net Zero Industrial Park in Chifeng, China

Das AEA-Ammoniak-Zertifizierungssystem ist ein freiwilliges System, das es Produzenten, Händlern und Verbrauchern ermöglicht, anhand unabhängig überprüfter Daten wichtige Umweltmerkmale – nämlich den CO₂-Fußabdruck und die Herkunft – nachzuweisen. Das von MiQ entwickelte und betriebene AEA-Ammoniakregister bietet den Teilnehmern eine digitale Infrastruktur, die einen sicheren Datenaustausch, Transparenz und Rückverfolgbarkeit entlang der gesamten Ammoniak-Lieferkette gewährleistet – von der Zertifikatserstellung über den Handel bis hin zur Stilllegung.

Das Pilotprojekt unterstützt drei verschiedene Modelle zur Nachverfolgbarkeit der Lieferkette: „Segregated", „Mass Balance" und „Book & Claim". Envision nutzt das „Book-&-Claim"-Modell, um die logistischen Herausforderungen der physischen Lieferung über große Entfernungen zu bewältigen und das Wachstum eines globalen Marktes für grünes Ammoniak zu fördern. „Book & Claim" ermöglicht den Handel mit Umweltattributen ohne physischen Transport, wodurch Kosten und Emissionen reduziert und die grünen Attribute effektiv von der physischen Lieferkette entkoppelt werden. Ähnliche Modelle gibt es bereits im Bereich der erneuerbaren Energien und bei SAF (Sustainable Aviation Fuel), und dies ist die erste Anwendung für Ammoniak.

„Wir freuen uns sehr, dem AEA-Ammoniak-Zertifizierungssystem beizutreten und dessen Book-&-Claim-Funktion zu nutzen, um die weltweite Verteilung verifizierter emissionsarmer Moleküle zu optimieren", sagte Frank Yu, Senior Vice President von Envision Energy. „Dies ermöglicht es unseren Kunden, ihre Betriebsabläufe unabhängig von ihrer geografischen Nähe zu unseren Produktionszentren sicher zu dekarbonisieren, was die Einführung von grünem Ammoniak als bankfähiges, klimaneutrales Rohgut beschleunigt."

Trevor Brown, Executive Director der AEA, sagte: „Wir freuen uns sehr, Envision als einen der ersten Teilnehmer am Pilotprojekt des AEA-Ammoniak-Zertifizierungssystems begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihnen zu demonstrieren, dass die robusten Chain-of-Custody-Modelle unseres Systems in der Lage sind, die vielfältigen Kundenanforderungen in den dynamischen neuen Märkten zu erfüllen, die sich unserer Einschätzung nach für emissionsarmes Ammoniak im gesamten asiatisch-pazifischen Raum abzeichnen."

Im März 2026 schloss Envision die erste durchgängige kommerzielle Lieferung von grünem Ammoniak von seinem Net Zero Industrial Park in Chifeng, China, zum Hafen von Ulsan, Südkorea, ab und validierte damit die gesamte Wertschöpfungskette – von Unternehmen im Bereich erneuerbare Power-to-X-Technologien bis hin zur komplexen internationalen Seelogistik. Im Juli 2025 nahm Envision offiziell die weltweit größte und modernste KI-gestützte Produktionsanlage für grünen Wasserstoff und Ammoniak mit einer Jahreskapazität von 320.000 Tonnen in Betrieb und erreichte damit Echtzeit-Optimierung und Stabilität im industriellen Maßstab.

Frank Yu wird die Projekte von Envision und die Beteiligung des Unternehmens am Pilotprojekt des AEA-Ammoniak-Zertifizierungssystems auf dem World Hydrogen 2026 Summit am 19. Mai in Rotterdam, Niederlande, in einer Podiumsdiskussion unter der Moderation von Trevor Brown von der AEA vorstellen.

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