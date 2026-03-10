EPAM, voor het vierde opeenvolgende jaar een van de drie beste IT-dienstverleners in Nederland, heeft de status van 'uitzonderlijke performer' behaald met een score van 88% voor applicatiediensten en 87% voor algemene klanttevredenheid.

NEWTOWN, Pa., en AMSTERDAM, 10 maart 2026 /PRNewswire/ -- EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM) heeft vandaag bekendgemaakt dat het door Whitelane Research, een onafhankelijke organisatie die zich richt op onderzoek naar IT-sourcing in Europa, is uitgeroepen tot een van de beste IT-leveranciers van 2026 in Nederland. Deze erkenning, die EPAM voor het vierde opeenvolgende jaar ontvangt, bevestigt haar positie als toonaangevende IT-dienstverlener in de regio.

Bekijk hier de volledige resultaten.

EPAM voor het vierde jaar op rij uitgeroepen tot beste IT-leverancier van Nederland in 2026

"We zijn enorm trots dat we voor het vierde jaar op rij zijn uitgeroepen tot de beste IT-dienstverlener van Nederland en een vertrouwde partner voor organisaties in heel Nederland die de meest cruciale technologische prioriteiten van vandaag de dag aanpakken", aldus Alex van Gestel, VP en Head of Benelux bij EPAM. "Naarmate organisaties hun digitale transformatie versnellen, wenden ze zich tot partners die hen kunnen helpen efficiënt te schalen en tegelijkertijd met vertrouwen opkomende technologieën, zoals AI, te implementeren. Deze erkenning weerspiegelt onze toewijding aan het leveren van geavanceerde AI-mogelijkheden, veilige cloud- en platformoplossingen en moderne engineeringpraktijken die meetbare bedrijfsresultaten opleveren."

In het jaarlijkse Dutch IT Sourcing Study 2026 van Whitelane Research hebben meer dan 350 deelnemers van de grootste IT-uitgavenorganisaties bijna 800 unieke IT-sourcingrelaties en meer dan 1.150 cloud-sourcingrelaties geëvalueerd op basis van key performance indicators en per IT-domein. Dit resulteerde in een van de meest representatieve, klantgerichte rapporten over de outsourcingmarkt in Nederland.

De respondenten van de enquête beoordeelden 43 IT-dienstverleners en 13 cloud-IT-providers op basis van verschillende prestatiecategorieën. EPAM behaalde een uitzonderlijke score op het gebied van applicatiediensten en algemene tevredenheid, en kreeg bovendien uitstekende beoordelingen in de volgende categorieën:

Applicatieservices: EPAM ontving een uitzonderlijke score van 88% [Nummer 1]

Kwaliteit van de dienstverlening: EPAM ontving een bovengemiddelde score van 88% [Nummer 3]

Algemene tevredenheid: EPAM ontving een uitzonderlijke score van 87% [Nummer 3]

Kwaliteit van accountmanagement: EPAM ontving een bovengemiddelde score van 84%

Beveiliging: EPAM ontving een bovengemiddelde score van 84%

"EPAM heeft in ons Nederlandse IT Sourcingonderzoek van 2026 consistent uitstekende klantbeoordelingen laten zien", aldus Alex van den Bergh, Hoofd Onderzoek Europa bij Whitelane Research. "Als een van de drie grootste bedrijven in Nederland heeft EPAM uitzonderlijk hoge klanttevredenheidscijfers behaald, wat getuigt van de sterke positie van het bedrijf als een betrouwbare partner voor bedrijven die een digitale transformatie doormaken in deze zeer competitieve markt."

Deze erkenning door Whitelane Research draagt bij aan de voortdurende prestaties van EPAM als bewezen IT-leverancier in diverse Europese markten, waaronder Europa, Duitsland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland, en de Scandinavische landen.

Bekijk de volledige enquêteresultaten op: https://whitelane.com/netherlands-2026

Ontdek hoe EPAM klanten helpt hun bedrijf aan te passen, te laten groeien, te optimaliseren en te vernieuwen door naar www.epam.com/services.

Over EPAM Systems, Inc.

EPAM (NYSE:EPAM) is een wereldwijde leider in AI-transformatie-engineering en geïntegreerde consultancy, en bedient bedrijven uit de Forbes Global 2000 en ambitieuze startups. Met meer dan dertig jaar expertise in maatwerksoftware, product- en platformontwikkeling stelt EPAM organisaties in staat om AI-native ondernemingen te worden, waardoor meetbare waarde wordt gegenereerd uit innovatie en digitale investeringen. EPAM wordt door branchebenchmarks en toonaangevende analisten erkend als leider in AI en levert wereldwijd, terwijl het lokaal betrokken is, waardoor de toekomst werkelijkheid wordt voor klanten, partners en medewerkers.

We zijn er trots op dat we door Forbes, Glassdoor, Newsweek, Time Magazine, Great Place to Work en kununu zijn erkend als een van de meest geliefde werkplekken ter wereld.

Meer informatie vindt u op www.epam.com/services en volg ons op LinkedIn.

