EPrix de Diriyah, primeira corrida noturna de Fórmula E totalmente elétrica, em andamento, ilumina os céus da Arábia Saudita

Jerry Inzerillo, CEO da Diriyah Gate Development Authority, disse: "A Fórmula E é um dos esportes que mais cresce no mundo, e Diriyah tem orgulho de sediar o evento, juntamente com o Ministério do Esporte, pelo terceiro ano consecutivo. Este ano está particularmente impressionante, pois a cidade sedia sua primeira corrida noturna totalmente elétrica, iluminando a pista e o espetacular Patrimônio Mundial da UNESCO At-Turaif com soluções energeticamente eficientes. Será um espetáculo magnífico, que apresentará o potencial de grandes eventos esportivos que adotam futuros ecológicos, valores que são profundamente enraizados na Vision 2030. O Campeonato Mundial da ABB FIA Fórmula E promete ser um evento emocionante, e desejamos boa sorte a todas as equipes envolvidas."