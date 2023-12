EQT rejoint la charte de décarbonation du pétrole et du gaz

PITTSBURGH, 4 décembre 2023 /PRNewswire/ -- EQT Corporation (NYSE: EQT), le plus grand producteur de gaz naturel aux États-Unis, a annoncé aujourd'hui sa participation à la Charte de décarbonation du pétrole et du gaz (OGDC) dévoilée lors de la COP28. Cette charte historique vise à accélérer l'action climatique et à obtenir un impact à grande échelle dans les secteurs pétrolier et gazier.

« EQT est fière de se joindre à cette charte historique. EQT est à l'avant-garde de la réduction des émissions de gaz depuis des années. Nos objectifs ambitieux de neutralité carbone, nos efforts vigoureux pour réduire les émissions de méthane, notre engagement envers la transparence et notre volonté de soutenir nos pairs font de nous un partenaire naturel », a déclaré Toby Z. Rice, président et chef de la direction d'EQT. « Chez EQT, nous sommes guidés par l'objectif supérieur d'assurer la sécurité énergétique à l'international tout en réduisant les émissions mondiales. L'adhésion à l'OGDC contribuera à ce que l'énergie que nous produisons le soit de manière responsable. Nous encourageons nos pairs à se joindre à nous afin d'accélérer la décarbonation mondiale et faire progresser ensemble la transition énergétique dans le monde. »

L'OGDC, qui a été signée par 50 sociétés pétrolières et gazières, appuie les objectifs de l'Accord de Paris et demande à l'industrie de s'aligner sur la neutralité carbone d'ici 2050, et d'éliminer les émissions de méthane et le torchage de routine d'ici 2030. Au-delà de la décarbonation, les signataires reconnaissent qu'il est essentiel pour l'industrie pétrolière et gazière d'intensifier ses actions, notamment en s'engageant auprès des clients, en investissant dans le système énergétique de demain et en améliorant la transparence en matière de mesures, de rapports et de vérifications indépendantes. La charte est une initiative clé de l'Accélérateur mondial de décarbonation (GDA), qui a été lancé aujourd'hui lors du Sommet mondial sur le climat. Le GDA se concentre sur trois piliers clés : faire évoluer rapidement le système énergétique de demain, décarboner le système énergétique d'aujourd'hui et cibler le méthane et les émissions de gaz à effet de serre (GES) autres que le CO2.

EQT a été un leader de l'industrie dans la réduction du méthane et d'autres émissions de GES. La société s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions, s'engageant à parvenir à zéro émission nette de GES sur la base des Scopes 1 et 2 d'ici 2025.1 L'année dernière, EQT a franchi une étape importante dans son parcours vers la neutralité carbone en éliminant 100 % des dispositifs pneumatiques alimentés au gaz naturel de ses opérations de production, permettant de réduire l'empreinte carbone annuelle de la société de plus de 300 000 tonnes d'équivalent CO2.2

Pas plus tard qu'hier, le Oil & Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0) a annoncé qu'il attribuait à EQT la note « Gold Standard », le plus haut niveau de déclaration dans le cadre de cette initiative, en reconnaissance des objectifs ambitieux de réduction des émissions de méthane de la société et de son engagement à mesurer, déclarer et réduire avec précision ses émissions de méthane spécifiques à l'entreprise et à ses sites.

À propos de EQT Corporation

EQT Corporation est une importante société indépendante de production de gaz naturel, dont les activités sont axées sur les schistes de Marcellus et d'Utica dans le bassin des Appalaches. Nous nous engageons à développer de manière responsable notre base d'actifs de classe mondiale et à être l'opérateur de choix pour nos parties prenantes. En misant sur une culture qui privilégie l'efficacité opérationnelle, la technologie et la durabilité, nous cherchons à améliorer continuellement la façon dont nous produisons une énergie respectueuse de l'environnement, fiable et peu coûteuse. Nous nous engageons depuis longtemps à assurer la sécurité de nos employés, de nos entrepreneurs et de nos collectivités, et à réduire notre empreinte environnementale globale. Nos valeurs sont évidentes dans la façon dont nous fonctionnons et dont nous interagissons chaque jour – la confiance, le travail d'équipe, avoir du cœur et évoluer sont au centre de tout ce que nous faisons.

1 La cible zéro émission nette d'EQT se fonde sur les émissions de GES de Scope 1 et 2 des actifs détenus par EQT au 30 juin 2021. Les émissions de GES de Scope 1 incluses dans la cible sont fondées exclusivement sur les émissions déclarées à l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis dans le cadre du Greenhouse Gas Reporting Program (sous-partie W) de l'EPA pour le secteur de la production de pétrole et de gaz naturel sur terre.

2 Les projections de réduction des émissions sont fondées sur les réductions d'émissions prévues des actifs historiques d'EQT, ainsi que sur les actifs acquis d'Alta Resources Development, LLC et de Chevron U.S.A. Inc. En raison de la façon dont les émissions des dispositifs pneumatiques sont calculées en vertu de la sous-partie W de l'EPA, le plein effet de la réduction des émissions découlant du remplacement des dispositifs pneumatiques ne sera pas reflété dans l'inventaire annuel des émissions de la Société jusqu'à ce que la Société déclare les émissions pour l'année civile 2023. De plus, bien qu'EQT ait remplacé 100 % des dispositifs pneumatiques alimentés au gaz naturel utilisés dans ses activités de production au 31 décembre 2022, la Société peut de temps à autre rétablir l'utilisation de dispositifs pneumatiques alimentés au gaz naturel dans des situations temporaires, en particulier dans les endroits éloignés et lors de l'entretien ou de la réparation de dispositifs pneumatiques non naturels alimentés au gaz. La réduction ultime des émissions de GES et de méthane du programme de remplacement des dispositifs pneumatiques de la Société variera donc en fonction du nombre et de la durée d'utilisation de ces dispositifs pneumatiques temporaires alimentés au gaz naturel.

