Equifax faz oferta para compra da Boa Vista Serviços por R$ 8 por ação

A aquisição gera valor aos acionistas da Boa Vista e expande a atuação da Equifax

no mercado brasileiro, que está em rápido crescimento

ATLANTA, 19 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Equifax® (NYSE: EFX) fez uma oferta ao Conselho de Administração da Boa Vista Serviços para adquirir 100% das ações em circulação da Boa Vista (BOAS3: SAO), segunda maior agência de crédito do Brasil, por R$ 8 por ação, o que representa uma estimativa de R$ 3.103 milhões no valor da empresa ou US$ 583 milhões com base na taxa de câmbio USD/BRL de R$ 5,3180 (PTAX em 15 de dezembro de 2022).

Caso seja aceita, a oferta agradará os acionistas da Boa Vista, que receberão liquidez imediata, um prêmio de 89% sobre o preço de fechamento no dia 15 de dezembro de 2022 e a oportunidade de trocar parte da participação nas ações da empresa por ações globais da Equifax.

A aquisição expandirá as capacidades da Equifax no mercado brasileiro e proporcionará à Boa Vista Serviços acesso ao mercado global e inteligência de dados, tecnologia de decisão e de análise da nuvem da empresa para o desenvolvimento de novos produtos, serviços e expansão de novos negócios.

"A Equifax é investidora da Boa Vista desde 2011 e, com essa aquisição, vai auxiliar os credores e prestadores de serviços brasileiros a entender melhor os clientes e promover maior inclusão financeira", diz Mark W. Begor, CEO da Equifax. "Temos um forte histórico de reinvestimento em transações estratégicas de fusões e aquisições para ampliar e fortalecer a atuação da Equifax, tendo investido mais de US$ 3,5 bilhões em 12 aquisições nos últimos 24 meses. Essa transação está alinhada com nossas prioridades estratégicas (EFX2025) e marca um novo capítulo para os clientes e colaboradores, proporcionando aos acionistas da Boa Vista liquidez com um prêmio substancial de 89%. Estamos ansiosos para trabalhar com o Conselho de Administração da Boa Vista e executar um acordo de fusão definitivo o mais rápido possível", completa.

A proposta da Equifax oferece aos acionistas da Boa Vista três opções: receber (1) R$ 8 por ação em dinheiro; (2) uma combinação de dinheiro e ações ordinárias da Equifax; ou (3) uma combinação de ações ordinárias da Equifax e ações ordinárias da Equifax Brasil. A oferta não está sujeita a qualquer contingência de financiamento e foi desenvolvida com o apoio e acordo da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), maior acionista e fornecedor de dados da Boa Vista, que terá participação de até 20% na empresa brasileira combinada (Equifax Brasil).

Juntas, a Equifax e a ACSP possuem controle de voto de mais de 40% da Boa Vista e estão alinhadas na conclusão da transação. Em decorrência da transação, a ACSP fará um acordo de 15 anos com a Boa Vista para fornecer acesso exclusivo aos dados da associação, oferecer serviços de consultoria e suporte regulatório e abster-se de competir com a Boa Vista. Atualmente, a Equifax detém aproximadamente 10% das ações da Boa Vista, e a ACSP detém cerca de 30%.

A proposta representa um prêmio de 89% em relação ao preço de fechamento das ações da Boa Vista, no dia 15 de dezembro de 2022 e um prêmio de 185% sobre o valor total da Boa Vista com base no valor de fechamento no dia 15 de dezembro de 2022. A proposta também representa um prêmio de 65% sobre o preço médio ponderado do volume de cotação das ações da Boa Vista nos 30 dias de negociação encerrados no dia 15 de dezembro de 2022.

A transação está sujeita à revisão e aprovação do Conselho de Administração da Boa Vista. Caso seja aprovado pelo Conselho de Administração, a transação estará sujeita à aprovação dos acionistas da Boa Vista e outras condições de fechamento habituais. Após a conclusão da transação, a Boa Vista se tornará uma subsidiária da Equifax Brasil.

O BofA Securities (Bank of America) está atuando como consultor financeiro da Equifax. Os escritórios Hogan Lovells US LLP e Machado Meyer Advogados são consultores jurídicos da empresa.

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

Este comunicado contém declarações prospectivas e informações prospectivas. São prospectivas todas as declarações que abordam o desempenho operacional e eventos ou desenvolvimentos que esperamos ou antecipamos que ocorrerão no futuro, incluindo declarações relacionadas à nossa capacidade de negociar e consumar com sucesso a transação proposta com a Boa Vista Serviços, a capacidade da Boa Vista Serviços de ter a aprovação dos acionistas e realizar outras condições do fechamento caso o acordo definitivo seja assinado, os benefícios financeiros e operacionais esperados, sinergias e crescimento da transação proposta e nossa capacidade de integrar a Boa Vista Serviços e seus produtos, serviços, tecnologias, sistemas de TI e pessoal em nossas operações, e declarações semelhantes sobre nossas perspectivas e nossos planos de negócios. Acreditamos que essas declarações prospectivas são razoáveis como e quando são feitas.

No entanto, as declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes em termos materiais de nossa experiência histórica e de nossas expectativas ou projeções atuais. Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados àqueles descritos em nosso Formulário 10-K de 2021 e nos registros subsequentes na SEC. Como resultado de tais riscos e incertezas, pedimos que você não deposite confiança indevida em quaisquer declarações prospectivas. As declarações prospectivas falam apenas a partir da data em que foram feitas. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

NENHUMA OFERTA OU SOLICITAÇÃO

Esta comunicação não constituirá uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários, nem haverá qualquer venda de valores mobiliários em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição. Nenhuma oferta de valores mobiliários será feita exceto por meio de um prospecto que atenda aos requisitos da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterada.

Este comunicado de imprensa é apenas para fins informativos e não deve, em nenhuma circunstância, constituir, ser interpretado ou entendido como uma recomendação de investimento, nem como uma oferta de aquisição de qualquer um dos valores mobiliários da Equifax ou da Equifax Brasil.

REGISTROS JUNTO A SEC

A Equifax® (NYSE: EFX) e a Equifax Brasil planejam apresentar uma Declaração de Registro no Formulário S-4/F-4 à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em conexão com a transação com a Boa Vista Serviços. O formulário S-4/F-4 conterá um prospecto de oferta de troca e outros documentos. O Formulário S-4 e o prospecto conterão informações importantes sobre a Equifax, a Equifax Brasil, a Boa Vista Serviços, a transação e assuntos relacionados. Os investidores e acionistas da Boa Vista Serviços devem ler atentamente o prospecto e os outros documentos arquivados na SEC em conexão com a transação antes de tomarem qualquer decisão em relação à transação. O Formulário S-4/F-4 e o prospecto, e todos os outros documentos arquivados na SEC em conexão com a aquisição estarão disponíveis quando arquivados gratuitamente no site da SEC ( www.sec.gov) . O prospecto e todos os outros documentos arquivados na SEC em conexão com a aquisição serão disponibilizados aos investidores gratuitamente, por meio do telefone (404) 885-8000 ou de carta endereçada à Equifax Inc., Attn: Office of Corporate Secretary, P.O. Box 4081, Atlanta, Georgia 30302.

SOBRE A EQUIFAX INC.

Na Equifax (NYSE: EFX), acreditamos que o conhecimento impulsiona o progresso. Como uma empresa global de dados, análises e tecnologia, desempenhamos um papel essencial na economia global, ajudando instituições financeiras, empresas, empregadores e agências governamentais a tomar decisões estratégias com mais confiança e assertividade. A combinação de dados, de análises e de tecnologia de nuvem traz elementos capazes de impulsionar decisões que movem os profissionais. Com sede em Atlanta e apoiada por cerca de 14.000 funcionários em todo o mundo, a Equifax opera e tem investimentos em 24 países da América do Norte, Central e do Sul, além de Europa e região Ásia-Pacífico. Para mais informações, visite Equifax.com

Informações para a Imprensa:

Henrique Alves - [email protected] - 11 99801-1306

Roberta Paixão - [email protected] - 11 97585-1592

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/448516/Equifax_jpg_Logo.jpg

FONTE Equifax Inc.

SOURCE Equifax Inc.