Équipe cycliste UCI Pro, Team Solution Tech - Vini Fantini s'associe à Elitewheels pour 2025

PISTOIA, Italie, 14 janvier 2025 /PRNewswire/ -- A partir de janvier 2025, Elitewheels, l'un des principaux fabricants chinois de roues de vélo en fibre de carbone, est heureux d'annoncer le début de son partenariat avec le ProTeam de cyclisme sur route de l'UCI, Team Solution Tech - Vini Fantini.

"Nous nous réjouissons de notre partenariat avec Toscana Factory Team - Vini Fantini, qui concourt au plus haut niveau du cyclisme sur route", a déclaré Tony Tong, PDG d'Elitewheels.

Team Solution Tech - Vini Fantini

Fondée en tant qu'OEM en 2013 et établie en tant que marque en 2015, Elitewheels a rapidement gagné en reconnaissance au sein de l'industrie du cyclisme. Ils sont également le partenaire officiel des roues de GCN, la plus grande chaîne de cyclisme sur YouTube, qui compte plus de trois millions d'abonnés.

En ce qui concerne les produits, l'accent est mis non seulement sur l'innovation, mais aussi sur la qualité, la fiabilité et la performance. Elle produit elle-même sa fibre de carbone, ses jantes, ses roues et ses moyeux de roue, ce qui lui permet de réaliser d'importantes économies qu'elle répercute sur ses clients. Les cyclistes peuvent se procurer des roues de niveau professionnel pour une fraction du prix des roues d'autres marques. Les roues de route, de gravier, de triathlon et de VTT en carbone d'Elitewheels sont parmi les plus légères disponibles, à partir de seulement 1260 grammes pour la paire.

L'équipe ProTeam, Team Solution Tech - Vini Fantini, participe aux événements les plus prestigieux du cyclisme professionnel, notamment le Giro d'Italia, qui est l'un des trois grands tours, avec le Tour de France. L'équipe a choisi de coopérer avec Elitewheels en raison de leur dévouement à la fabrication de produits cyclistes de qualité ainsi qu'à la recherche et au développement.

Deux des coureurs les plus accomplis de l'équipe Solution Tech - Vini Fantini, Valerio Conti et Kristian Sbaragli, anciens vainqueurs d'étapes du World Tour à la Vuelta Espana et au Giro d'Italia, ont testé les roues pour déterminer si elles répondaient aux normes de l'équipe ProTeam.

"Nous pouvons comparer Elitewheels avec les meilleures marques actuellement, et nous sommes impatients de l'utiliser dans les courses", a déclaré Conti après avoir testé les roues.

Sbaragli a déclaré : "Du point de vue de l'équipe, nous pensons que nous pouvons aider la marque à s'améliorer en donnant notre avis tout au long de la saison".

L'équipe fournira un retour d'information utile qui servira au développement de nouvelles roues. En outre, ils seront montés sur le terrain d'essai ultime, les courses du World Tour.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2597519/1.jpg