UCI Pro Cycling Team, Team Solution Tech - Vini Fantini werkt samen met Elitewheels voor 2025

PISTOIA, Italië, 15 januari 2025 /PRNewswire/ -- Elitewheels, een toonaangevende Chinese fabrikant van koolstofvezel fietswielen, kondigt met genoegen aan dat het vanaf januari 2025 een samenwerking aangaat met Team Solution Tech - Vini Fantini, het UCI ProTeam voor wegwielrennen.

"We kijken uit naar de samenwerking met Toscana Factory Team - Vini Fantini, dat op het hoogste niveau in het wegwielrennen rijdt," aldus Tony Tong, CEO van Elitewheels.

Team Solution Tech - Vini Fantini

Opgericht als OEM in 2013 en als merk gevestigd in 2015, heeft Elitewheels snel erkenning gekregen binnen de fietsindustrie. Het is ook de officiële wielerpartner van GCN, het grootste YouTube-kanaal voor wielrenners met meer dan drie miljoen abonnees.

Voor zijn producten stelt het bedrijf niet alleen innovatie, maar ook kwaliteit, betrouwbaarheid en prestaties centraal. Het bedrijf produceert zijn eigen koolstofvezel, velgen, wielen en wielnaven, waarbij het belangrijke kostenbesparingen haalt die het aan zijn klanten doorberekent. Fietsers kunnen wielsets op profniveau krijgen voor een fractie van de prijs van die van andere merken. De carbon weg-, gravel-, triatlon- en mountainbikewielen van Elitewheels behoren tot de lichtste die verkrijgbaar zijn, vanaf slechts 1260 gram per paar.

Het ProTeam, Team Solution Tech - Vini Fantini, neemt deel aan de meest prestigieuze evenementen van het profwielrennen, waaronder de Giro d'Italia, een van de drie Grand Tours, naast de Tour de France. Het team koos voor een samenwerking met Elitewheels vanwege zijn toewijding aan het maken van hoogwaardige fietsproducten en aan onderzoek en ontwikkeling.

Twee van Team Solution Tech - Vini Fantini's meest ervaren renners, Valerio Conti en Kristian Sbaragli, voormalige World Tour etappewinnaars van de Vuelta Espana en de Giro d'Italia, hebben de wielen getest om te bepalen of ze voldoen aan de normen van het ProTeam.

"We kunnen Elitewheels zeker vergelijken met de topmerken van dit moment, en we kijken ernaar uit om ze te gebruiken in de races," zegt Conti na het testen van de wielen.

Sbaragli verklaart: "Vanuit het perspectief van het team geloven we dat we het merk kunnen helpen verbeteren door feedback te geven gedurende het seizoen."

Het team geeft nuttige feedback voor de ontwikkeling van nieuwe wielsets. Daarnaast worden ze gereden in de ultieme testbaan, tijdens de World Tour-races.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2597519/1.jpg