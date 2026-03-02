Equisoft alcanza el nivel máximo de "Luminary" (Líder destacado) por tercera vez consecutiva en el Informe de Sistemas de Administración de Pólizas en Latinoamérica de Celent

"Tras aliarnos en forma reciente con más de 18 aseguradoras del Caribe para modernizar sus sistemas tradicionales, entendemos de primera mano los desafíos y oportunidades únicos que definen este mercado", declaró Ruben Veerasamy, vicepresidente sénior para el Caribe de Equisoft. "Este tercer reconocimiento consecutivo de Celent afirma que nuestras inversiones en tecnología habilitada para IA y funcionalidad integral de la plataforma están directamente alineadas con lo que los mercados del Caribe y Latinoamérica necesitan para seguir siendo competitivos y prestar mejor servicio a los asegurados".

Las capacidades impulsadas por IA de Equisoft incluyen suscripción automatizada y soporte de reclamos, procesamiento inteligente de documentos, cambios de productos en tiempo real sin soporte de TI y flujos de trabajo impulsados por IA agéntica que ayudan a las aseguradoras a reducir los costos operativos a la vez que mejoran la velocidad de comercialización de nuevos productos. La solución es compatible con toda la cadena de valor de seguros de vida, desde la ilustración y la aplicación hasta el servicio de póliza y administración de reclamos.

"Los componentes de IA integrados en Equisoft/Manage están diseñados para ayudar a los operadores a mejorar la eficiencia e identificar posibles oportunidades de ingresos. Junto con otros factores, estas características respaldaron que Equisoft/Manage recibiera el Premio XCelent a la Tecnología Avanzada", comentó Fabio Sarrico, analista sénior en la práctica de seguros de Celent. "Gracias a su amplia funcionalidad de plataforma y capacidades de IA, la plataforma puede ayudar a las aseguradoras a agilizar las operaciones y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.

Equisoft continúa invirtiendo en capacidades de IA, experiencia en migración de datos e infraestructura en la nube para mantener su posición a la vanguardia de la innovación en tecnología de seguros.

Acerca de Equisoft

Equisoft se fundó en 1994 y es proveedor mundial de seguros y soluciones digitales avanzadas de inversión. Reconocida como socio valioso por más de 325 de las principales instituciones financieras del mundo, Equisoft ofrece un ecosistema completo habilitado para IA, desde aplicaciones del lado del cliente hasta sistemas integrados de gestión administrativa y de pensiones, respaldados por una experiencia comprobada en migración de datos. El ecosistema de la empresa presta servicios a aseguradoras, distribuidores, bancos, pensiones y gestores de activos. Con un equipo multicultural de más de 850 expertos con sede en Norteamérica, el Caribe, Latinoamérica, Europa, África, Asia y Australia, Equisoft ayuda a sus clientes a enfrentar cualquier desafío en esta era de transformación digital.

Acerca de Celent

Celent es una empresa líder en investigación y asesoría enfocada en tecnología para instituciones financieras a nivel mundial.

La edición norteamericana del Sistema de Administración de Pólizas Celent ofrece una visión general de los sistemas de administración de pólizas disponibles en Norteamérica para aseguradoras de vida individuales y grupales. El informe describe 21 sistemas de administración de políticas y ofrece una descripción general de su funcionalidad, bases de clientes, líneas de negocio compatibles, tecnología, implementación, precios y soporte.

Acerca de los XCelent Awards

Para ayudar a las instituciones financieras a comprender mejor el panorama de proveedores y compararlos, Celent desarrolló su metodología ABC, que posiciona y premia a los proveedores en tres dimensiones: tecnología avanzada, amplitud de funcionalidad y base de clientes y soporte. Los mejores en cada ámbito ABC reciben un premio XCelent correspondiente.

