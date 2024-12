Erfolgreicher Abschluss der Understanding China Conference 2024: Ein neuer Weg zum globalen Verständnis der chinesischen Modernisierung

GUANGZHOU, China, 11. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Die Understanding China International Conference 2024 endete nach drei Tagen aufschlussreicher Diskussionen, an denen führende Politiker, Wissenschaftler, Führungskräfte aus der Wirtschaft und Vertreter internationaler Organisationen teilnahmen. Die vom China Institute for Innovation and Development Strategy (CIIDS) ausgerichtete Veranstaltung bot eine wichtige Plattform zur Förderung des globalen Verständnisses von Chinas Modernisierungsprozess und seiner Auswirkungen auf die internationale Entwicklung. Der Erfolg der Konferenz hat ihre Rolle als wichtiger Treffpunkt für den Dialog über Chinas Wachstum in der Welt weiter gefestigt.

2024 Understanding China Conference Concludes Successfully: A New Path for Global Understanding of Chinese Modernization

In seiner Abschlussrede betonte Präsident Feng Wei die Bedeutung der Konferenz und die Dringlichkeit, China in der sich schnell verändernden Welt von heute zu verstehen. „In dieser Zeit des ständigen Umbruchs muss die Welt China mehr denn je verstehen. Bei ,Understanding China' geht es nicht nur darum, die Vergangenheit und die Gegenwart unserer Nation zu begreifen – sie bietet auch wichtige Erkenntnisse für die globale Zusammenarbeit und die zukünftige Entwicklung", sagte er.

Die chinesische Modernisierung und ihre globalen Auswirkungen untersuchen

Die diesjährige Konferenz konzentrierte sich auf die Modernisierung Chinas und ihre Auswirkungen auf die Welt. Sie bot einen detaillierten Einblick in die laufenden Reformen und den besonderen Entwicklungsansatz des Landes. Redner aus verschiedenen Bereichen zeigten auf, wie Chinas Modernisierungsmodell, das sowohl auf Tradition als auch auf Innovation beruht, neue Möglichkeiten für eine globale Zusammenarbeit bietet, insbesondere in den Bereichen Handel, Wirtschaft und internationale Beziehungen.

In den Diskussionen wurde die Bedeutung von Chinas Weg zur Modernisierung erörtert und hervorgehoben, wie das Land alte kulturelle Werte mit den Anforderungen des modernen Wachstums verbindet. Die Experten der Veranstaltung gaben wertvolle Einblicke in die praktischen Aspekte der Entwicklung Chinas und unterstrichen die Bedeutung der chinesischen Modernisierung für die Gestaltung der Zukunft des globalen Handels, der Diplomatie und des Wirtschaftswachstums.

Eine Plattform für künftigen Dialog und Zusammenarbeit

In seinen Schlussbemerkungen wies Präsident Feng auch auf die langfristigen Auswirkungen der Konferenz hin. „Im Laufe dieser drei Tage mit mehr als 60 Veranstaltungen und Diskussionen haben wir einen wertvollen Moment für den Austausch von Ideen geschaffen, die sich weiter entwickeln werden", so Feng. „Aber aus einer breiteren Perspektive betrachtet, steht die wahre Tiefe des Denkens, der Reflexion und der Verbreitung erst am Anfang. Wir werden diese Konferenz als neuen Ausgangspunkt nutzen, um unser Verständnis der fortlaufenden Reformen in China zu vertiefen, die volle Bedeutung der chinesischen Modernisierung zu interpretieren und einen Beitrag zu Frieden und Entwicklung in der Welt zu leisten."

Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Veranstaltung eine neue Welle des internationalen Dialogs über die chinesische Modernisierung ausgelöst hat, und positionierte die Understanding China Conference als eine dauerhafte Plattform, die der Welt hilft, Chinas einzigartiges Entwicklungsmodell besser zu verstehen.

Zum Abschluss der Konferenz wurde deutlich, dass die von der Veranstaltung ausgehende Dynamik das internationale Verständnis für die chinesische Modernisierung weiter vorantreiben wird. Die Konferenz unterstrich die wachsende Bedeutung des kultur- und länderübergreifenden Dialogs und bot neue Möglichkeiten für Partnerschaften, die der globalen Entwicklung zugute kommen werden. Die Initiative Understanding China wird ein Eckpfeiler für die Förderung des gegenseitigen Verständnisses und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bleiben, um die gemeinsame Vision einer friedlichen und wohlhabenden globalen Zukunft zu fördern.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2577726/1210.jpg