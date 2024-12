La conférence « Comprendre la Chine » 2024 s'achève avec succès : une nouvelle voie pour une compréhension globale de la modernisation chinoise

GUANGZHOU, Chine, 11 décembre 2024 /PRNewswire/ -- La conférence internationale « Comprendre la Chine » 2024 s'est achevée après trois jours de discussions enrichissantes, elle réunissait des dirigeants politiques, des universitaires, des chefs d'entreprise et des représentants d'organisations internationales. Organisé par l'Institut chinois pour l'innovation et la stratégie de développement (CIIDS), cet événement a constitué une plateforme essentielle pour favoriser la compréhension globale du processus de modernisation de la Chine et de ses implications pour le développement international. Le succès de la conférence a encore renforcé son rôle en tant que lieu de dialogue essentiel sur la croissance de la Chine dans le monde.

Dans son discours de clôture, le président Feng Wei a souligné l'importance de la conférence et l'urgence de comprendre la Chine dans un monde en pleine mutation. « En cette ère de bouleversements constants, le monde a plus que jamais besoin de comprendre la Chine. Comprendre la Chine, ce n'est pas seulement saisir le passé et le présent de notre nation, c'est aussi fournir des informations essentielles pour la coopération mondiale et le développement futur », a-t-il déclaré.

Explorer la modernisation chinoise et son impact mondial

La conférence de cette année s'est concentrée sur la modernisation de la Chine et son impact plus large sur le monde, offrant un aperçu approfondi des réformes en cours et de l'approche distinctive du pays en matière de développement. Des intervenants de différents domaines ont souligné que le modèle de modernisation de la Chine, ancré à la fois dans la tradition et dans l'innovation, offre de nouvelles possibilités de collaboration mondiale, en particulier dans les domaines du commerce, de l'économie et des relations internationales.

Les discussions ont porté sur l'importance de la voie suivie par la Chine pour se moderniser, mettant l'accent sur la façon dont elle allie des valeurs culturelles anciennes aux exigences de la croissance moderne. Les experts présents à l'événement ont fourni des informations précieuses sur les aspects pratiques du développement de la Chine, soulignant l'importance de la modernisation chinoise pour façonner l'avenir du commerce, de la diplomatie et de la croissance économique à l'échelle mondiale.

Une plateforme pour le dialogue et la coopération futurs

Dans ses remarques finales, le président Wei a également souligné l'impact à long terme de la conférence. « Au cours de ces trois jours, avec plus de 60 événements et discussions, nous avons créé un moment précieux pour l'échange d'idées, des idées qui continueront à évoluer », a noté M. Wei. « Mais, dans une perspective plus large, la véritable profondeur de la pensée, de la réflexion et de la diffusion ne fait que commencer. Nous utiliserons cette conférence comme un nouveau point de départ pour approfondir notre compréhension des réformes continues de la Chine, pour interpréter la pleine signification de la modernisation chinoise et pour contribuer à la paix et au développement dans le monde. »

Il s'est ensuite dit convaincu que l'événement avait déclenché une nouvelle vague de dialogue international sur la modernisation chinoise, positionnant la conférence « Comprendre la Chine » comme une plateforme permanente destinée à aider le monde à mieux comprendre le modèle de développement unique de la Chine.

À l'issue de la conférence, il est apparu clairement que l'élan suscité par l'événement continuerait à favoriser une meilleure compréhension internationale de la modernisation chinoise. La conférence a mis en évidence l'importance croissante du dialogue interculturel et transnational, et a offert de nouvelles possibilités de partenariats qui profiteront au développement mondial. L'initiative « Comprendre la Chine » restera un élément essentiel pour promouvoir la compréhension mutuelle et la collaboration transfrontalière, favorisant la vision commune d'un avenir pacifique et prospère pour le monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2577726/1210.jpg