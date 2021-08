Erickson Inc. rozpoczyna ocenę alternatyw strategicznych w celu przyspieszenia rozwoju w dziedzinie operacji lotniczych i MRO

PORTLAND, Oregon, 6 sierpnia 2021 r. /PRNewswire/ -- Erickson Inc. ogłosił, że zatrudnił firmę Houlihan Lokey, Inc. do zbadania alternatyw strategicznych w celu przyspieszenia rozwoju firmy i utrzymania pozycji lidera w branży.

„Szukamy partnera strategicznego, który podziela naszą wizję, zaangażowanie na rzecz klientów i pracowników oraz może wnieść nową wartość strategiczną i operacyjną w przemyśle lotniczym i kosmicznym" – powiedział Doug Kitani, prezes i dyrektor.

Założona w 1971 roku firma Erickson świadcząca usługi produkcyjne i MRO (obsługi technicznej, napraw i remontów) zajmuje się produkcją helikoptera S-64 Air Crane® jako producent oryginalnego wyposażenia (OEM), a także produkcją kluczowych części lotniczych dla producentów OEM z branży lotniczej i kosmicznej. Komercyjne usługi lotnicze obejmują eksploatację 20 helikopterów S-64 Air Crane® będących własnością firmy Erickson i użytkowanych przez nią, przeznaczonych do gaszenia pożarów, budowy linii energetycznych, wycinki drzew, HVAC oraz specjalistycznych podnośników do ciężkich ładunków naftowych i gazowych.

„Naszym celem jest podniesienie atutów firmy Erickson, w tym postępu technologicznego w zakresie S-64 Super Air Crane, oraz rozszerzenie naszych możliwości w dziedzinie MRO. Nowy partner strategiczny uzupełni nasze mocne strony, pozwoli firmie Erickson wejść na wyższy poziom, a dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy fachowej zajmie pozycję lidera pierwszego wyboru w zakresie najbardziej wymagających operacji lotniczych i wsparcia MRO na poziomie OEM - dodał Kitani. - Jako sprawdzona i prężna firma dysponujemy ludźmi i partnerstwami, które umożliwiają realizację naszej misji na najwyższym poziomie".

We Are Erickson. Tested and Trusted®.

ERICKSON

Erickson jest liderem na światowym rynku usług lotniczych, specjalizującym się w obronności i bezpieczeństwie narodowym, produkcji, obsłudze technicznej, naprawach i remontach oraz usługach sektora cywilnego. Usługi Erickson Manufacturing i MRO obejmują produkcję śmigłowca S-64 Air Crane®, do którego spółka jest wytwórcą oryginalnego wyposażenia; ponadto specjalizuje się ona w produkcji najważniejszych komponentów wspomnianego oryginalnego wyposażenia dla przemysłu lotniczego i kosmicznego. Erickson posiada homologację dla helikopterów Bell 214ST i B/B1. Komercyjne usługi lotnicze obejmują eksploatację 20 posiadanych i użytkowanych przez Erickson helikopterów S-64 Air Crane® wykorzystywanych do gaszenia pożarów, budowy linii energetycznych, pozyskiwania drewna, HVAC oraz specjalistycznych podnośników do ciężkich ładunków naftowych i gazowych. Przedsiębiorstwo Erickson zostało założone w 1971 r., zaś jego siedziba główna znajduje się w Portland, w stanie Oregon w USA. Spółka prowadzi działalność w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Azji i Pacyfiku oraz Australii.

