Společnost Erickson Inc. zahajuje proces hodnocení strategických alternativ pro urychlení růstu v oblasti výroby a servisu letounů a dílů pro letecký průmysl

PORTLAND, Oregon, 6. srpna 2021 /PRNewswire/ -- Společnost Erickson Inc. oznámila, že si najala společnost Houlihan Lokey, Inc., aby prozkoumala strategické alternativy pro urychlení růstu a udržení jejího vedoucího postavení v oboru.

„Hledáme strategického partnera, který sdílí naši vizi, náš závazek vůči zákazníkům a zaměstnancům a který může přinést strategickou a provozní hodnotu v leteckém a kosmickém průmyslu," uvedl Doug Kitani, generální ředitel a člen představenstva.

Společnost Erickson byla založena v roce 1971 a je OEM výrobcem vrtulníku S-64 Air Crane® a dodavatelem klíčových dílů pro ostatním OEM výrobce v leteckém průmyslu. Poskytuje také komerční letecké služby, které zahrnují provoz 20 vrtulníků S-64 Air Crane® sloužících k hašení požárů, výstavbě elektrického vedení, těžbě dřeva, operacím v oblasti vzduchotechniky a klimatizací a specializované přepravě ropy a plynu.

„Naším cílem je modernizovat skvělá aktiva společnosti Erickson, včetně technologického pokroku ve vrtulníku S-64 Super Air Crane, a rozšířit naše schopnosti v oblasti údržby. Nový strategický partner doplní naše silné stránky a posune společnost Erickson na další úroveň, aby se díky svým dlouholetým odborným znalostem stala první volbou v oblasti nejnáročnějšího leteckého provozu a podpory na úrovni OEM," dodal Kitani. „Získali jsme si důvěru našich zákazníků a naši lidé a obchodní partneři nám umožňují plnit naše poslání na nejvyšší úrovni."

O SPOLEČNOSTI ERICKSON

Společnost Erickson je předním světovým poskytovatelem služeb v oblasti letectví se specializací na obranu a národní bezpečnost, výrobu, opravy a generální opravy (MRO) a veřejné služby. Společnost Erickson je OEM výrobcem vrtulníku S-64 Air Crane® a dodavatelem klíčových dílů pro ostatní OEM výrobce v leteckém průmyslu. Je také držitelem typového osvědčení pro vrtulníky Bell 214ST a B/B1. Poskytujeme rovněž komerční letecké služby, které zahrnují provoz 20 vrtulníků S-64 Air Crane® sloužících k hašení požárů, výstavbě elektrického vedení, těžbě dřeva, operacím v oblasti vzduchotechniky a klimatizací a specializované přepravě ropy a plynu. Společnost Erickson byla založena v roce 1971, sídlí v Portlandu ve státě Oregon v USA a působí v Severní Americe, Jižní Americe, Evropě, na Blízkém východě, v Africe, Asii a Tichomoří a Austrálii.

