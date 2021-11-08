Эрик Фельдман становится новым директором по медицинским вопросам в Ichnos Sciences

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- Международная биотехнологическая компания Ichnos Sciences Inc., разрабатывающая инновационные биологические методы лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, объявила о назначении на должность директора по медицинским вопросам доктора медицины Эрика Дж. Фельдмана (Eric J. Feldman) с даты подписания соответствующего приказа.

Д-р Фельдман будет подотчетен президенту и главному исполнительному директору компании, доктору медицины Сирилу Конто (Cyril Konto). В его обязанности будет входить организация и управление всеми видами исследований и разработок, включая проведение клинических исследований, разработку нормативно-правовой документации, проведение фармакокинетических и междисциплинарных исследований, исследований по биометрии и безопасности лекарств. Помимо этого, д-р Фельдман станет сопредседателем руководящей группы по исследованиям и разработкам и будет тесно сотрудничать с организациями, занимающимися изучением и созданием антител на объектах компании Ichnos в Швейцарии, определяя приоритетные направления для исследований.

Ранее д-р Фельдман занимал должность старшего вице-президента, директора по медицинским вопросам в компании GlycoMimetics, руководя третьей (регистрационной) фазой исследования упролезелана при остром миелоидном лейкозе, а также исследованиями других активов компании на ранней стадии. Д-р Фельдман также занимал должность директора по медицинским вопросам в Amphivena, специализируясь на терапии биспецифическими антителами при раке крови, и руководил программой конъюгата антитело-лекарственное средство (ADC) при миелоидном лейкозе в Seattle Genetics, Inc.

«Вся моя карьера посвящена разработке новых, более эффективных методов лечения онкологических заболеваний, и я очень рад присоединиться к компании Ichnos и продолжить свой путь, — заявил д-р Фельдман. — Я уверен, что у платформы BEAT® 1 есть огромный потенциал. С нетерпением жду возможности возглавить разработку этого направления и участвовать в создании новых лекарств для больных раком».

«У Эрика более 30 лет опыта в создании иммуноонкологических препаратов, как на стадии производства, так и на стадии разработки. При его участии был разработан широкий спектр терапевтических средств на основе антител, включая новые биспецифические препараты на базе Т-клеток для лечения гематологических злокачественных новообразований и плотных опухолей, — отметил доктор медицины и глава компании Ichnos Sciences Сирил Конто. — Уверен, что знания и опыт Эрика принесут пользу нашей компании и помогут расширить портфель препаратов для лечения онкологических заболеваний».

Д-р Фельдман получил медицинское образование в Нью-Йоркском медицинском колледже и окончил бакалавриат в Тулейнском университете Луизианы. Научная карьера д-ра Фельдмана включает должность профессора медицины и главы отделения по лечению гематологических злокачественных новообразований в пресвитерианской больнице Weill-Cornell (Нью-Йорк, США). Он является автором более 150 научных статей и бывшим главным редактором журнала Leukemia Research.

Информация о компании Ichnos Sciences Inc.

Международная биотехнологическая компания с полным циклом производства Ichnos не теряет духа стартапа и меняет представления об инновациях в медицине, создавая новаторские препараты для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Главный офис компании расположен в Нью-Йорке. Особенностью Ichnos является быстрый переход к стадии клинических исследований при работе над проектами по лечению сложных заболеваний и комплексным методам лечения пациентов. Компания, производственная деятельность которой ведется на двух площадках в Швейцарии, запатентовала свою технологическую платформу BEAT®. Ichnos Sciences стремится создавать и внедрять революционные методы лечения, которые продлевают жизнь и повышают ее качество, развивая сферу здравоохранения.

Контактная информация

Grace Maguire (Грейс Магуайер)

Ichnos Sciences

[email protected]

1 Биспецифическое взаимодействие антител на основе рецептора Т-клеток

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SOURCE Ichnos Sciences Inc.