Společnost Ichnos Sciences vítá jako nového vedoucího lékaře dr. Erica Feldmana

NEW YORK, 9. listopadu 2021 /PRNewswire/ – Společnost Ichnos Sciences Inc., globální biotechnologická společnost, která vyvíjí inovativní biologické léčebné metody onkologických a autoimunitních onemocnění, v pondělí oznámila, že s okamžitou platností jmenovala doktora Erica J. Feldmana do pozice vedoucího lékaře (CMO).

Dr. Feldman, který je podřízen prezidentovi a generálnímu řediteli společnosti dr. Cyrilovi Kontovi, bude zodpovídat za veškeré aktivity v oblasti vývoje, a to včetně klinického vývoje, klinických operací, regulačních studií, farmakokinetiky a translačních věd, biometrie a bezpečnosti léčiv. Kromě toho bude spolupředsedat vedoucímu týmu výzkumu a vývoje a bude úzce spolupracovat s organizacemi, které se zabývají objevováním a výrobou protilátek na pracovištích společnosti Ichnos ve Švýcarsku, aby jim vybíral a stanovoval priority výzkumných cílů.

Dr. Feldman dříve působil jako hlavní viceprezident a vedoucí lékař ve společnosti GlycoMimetics, kde vedl 3. fázi registrační studie uproleselanu v akutní myeloidní leukemii a další projekty v rané fázi. Působil také jako vedoucí lékař ve společnosti Amphivena, která se zaměřuje na terapii rakoviny krve pomocí bispecifických protilátek, a řídil program konjugovaných protilátek proti myeloidní leukémii (ADC) ve společnosti Seattle Genetics, Inc.

„Ve své kariéře jsem se doposud intenzivně věnoval vývoji nových a lepších léčebných postupů pro lidi s rakovinou, a jsem nadšený, že mohu ve společnosti Ichnos v tomto úsilí pokračovat," řekl dr. Feldman. „Věřím, že platforma BEAT®1 má obrovský potenciál, a těším se, že budu moci vést vývoj zaměřený na poskytování nových možností onkologickým pacientům."

„Eric má více než třicet let zkušeností s vývojem imunoonkologických léků ve farmakologickém průmyslu i na akademické půdě. Během této doby vyvinul široké spektrum terapeutik na bázi protilátek, včetně nových T-buněčných bispecifických engagerů pro hematologické malignity a solidní nádory," řekl dr. Cyril Konto, generální ředitel společnosti Ichnos Sciences. „Jsem přesvědčen, že jeho znalosti a vědecké vedení při dalším rozvoji onkologického portfolia budou pro společnost Ichnos velkým přínosem."

Dr. Feldman získal lékařský titul na New York Medical College a má také bakalářský titul z Tulaneovy univerzity. Jeho rozsáhlá akademická kariéra zahrnuje pozici profesora medicíny a ředitele oddělení hematologických malignit v nemocnici Weill-Cornell / New York Presbyterian Hospital, a je také autorem více než 150 vědeckých článků a bývalým šéfredaktorem časopisu Leukemia Research.

O společnosti Ichnos Sciences Inc.

Společnost Ichnos, plně integrovaná globální biotechnologická společnost s filozofií start-upu, mění způsob, jakým svět vnímá inovace v medicíně, a to prostřednictvím svého výzkumu a vývoje v oblasti transformačních léčebných postupů, zaměřených na onkologická a autoimunitních onemocnění. Společnost se sídlem v New Yorku rychle rozvíjí klinickou fázi vývoje nových, prvotřídních potenciálních léčebných metod určených k léčbě složitých onemocnění a ke komplexní péči o pacienty. Společnost Ichnos Sciences má za pomoci své patentované technologické platformě BEAT® a revolučních týmů na dvou místech ve Švýcarsku za cíl zajišťovat přelomové léčebné terapie, které prodlouží a zlepší život pacientů a načnou tak zcela novou kapitolu zdravotnické péče.

1 Bispecifické zapojení protilátek na bázi T-buněčného receptoru

