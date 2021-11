Ichnos Sciences víta Erica Feldmana, M.D., ako nového vedúceho pre oblasť zdravotníctva

NEW YORK, 9. novembra 2021 /PRNewswire/ -- Ichnos Sciences Inc., globálna biotechnologická spoločnosť vyvíjajúca inovatívne možnosti biologickej liečby v onkológii a autoimunitných ochoreniach, dnes oznámila vymenovanie Erica J. Feldmana, M.D., do funkcie vedúceho pre oblasť zdravotníctva (CMO) s okamžitou platnosťou.

Dr. Feldman, ktorý podlieha prezidentovi a generálnemu riaditeľovi Cyrilovi Kontovi, M.D., bude zodpovedný za všetky aktivity reťazového vývoja vrátane klinického vývoja, klinických operácií, regulačných vied, farmakokinetiky a translačných vied, biometrie a bezpečnosti liekov. Okrem toho bude spolupredsedom vedenia tímu výskumu a vývoja a bude úzko spolupracovať s organizáciami zaoberajúcimi sa objavovaním a inžinierstvom protilátok na pracoviskách spoločnosti Ichnos vo Švajčiarsku pri výbere a stanovení priorít pre ciele výskumu.

Predtým Dr. Feldman pôsobil ako vyšší viceprezident, vedúci pre oblasť zdravotníctva v spoločnosti GlycoMimetics, viedol registračnú štúdiu 3. fázy uproleselanu pri akútnej myeloidnej leukémii, ako aj iných prínosov v počiatočnom štádiu. Pôsobil tiež ako vedúci pre oblasť zdravotníctva v spoločnosti v Amphivena so zameraním na bišpecifické protilátky terapie rakoviny krvi a riadil program konjugátu protilátky proti myeloidnej leukémii (ADC) v spoločnosti Seattle Genetics, Inc.

„Moju kariéru som venoval vývoju nových a lepších liečebných postupov pre ľudí s rakovinou a som nadšený, že sa môžem pripojiť k spoločnosti Ichnos a pokračovať v tejto ceste," povedal Dr. Feldman. „Verím, že platforma BEAT® 1 má obrovský potenciál a teším sa, že budem viesť vývoj na poskytovanie nových možností pacientom s rakovinou."

„Eric má viac ako 30-ročné skúsenosti s vývojom imuno-onkologických liekov v sektore a na akademickej pôde, počas ktorých vyvinul široké spektrum terapeutík na báze protilátok, vrátane nových bišpecifických aktivátorov T-buniek pre hematologické malignity a solídne nádory," povedal Cyril Konto, M.D., generálny riaditeľ spoločnosti Ichnos Sciences. „Som si istý, že spoločnosť Ichnos bude mať prínos z jeho poznatkov a vedeckého vedenia, keďže budeme pokračovať v rozvoji onkologického portfólia."

Dr. Feldman získal lekársky titul na New York Medical College a je držiteľom titulu B.A. z univerzity v Tulane. Jeho rozsiahla akademická kariéra zahŕňa pozíciu profesora medicíny a riaditeľa pre služby pre hematologické malignity v nemocnici Weill-Cornell/New York Presbyterian Hospital. Je autorom viac ako 150 vedeckých článkov a pôsobil ako bývalý šéfredaktor časopisu Leukemia Research.

O spoločnosti Ichnos Sciences Inc.

Ichnos, plne integrovaná globálna biotechnologická spoločnosť s duchom start-upu, mení spôsob, akým svet premýšľa o inováciách v medicíne, a to prostredníctvom výskumu a vývoja transformačných liečebných postupov zameraných na onkologické a autoimunitné ochorenia. Spoločnosť so sídlom v New Yorku, NY, rýchlo napreduje v reťazci klinického štádia vývoja nových, prvotriednych návrhových liekov určených na riešenie komplexných chorôb a holistickú liečbu pacientov. So svojou patentovanou technologickou platformou BEAT®, spolu s priekopníckymi tímami na dvoch pracoviskách vo Švajčiarsku, chce spoločnosť Ichnos Sciences poskytovať prelomové liečebné terapie, ktoré predĺžia a zlepšia životy, a napíšu novú kapitolu v zdravotnej starostlivosti.

Kontakt

Grace Maguire

Ichnos Sciences

[email protected]

1 Bišpecifické zapojenie protilátok na základe receptora T-buniek

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1680210/Ichnos_Logo.jpg

SOURCE Ichnos Sciences Inc.