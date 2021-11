Ichnos Sciences wita w swoich szeregach nowego dyrektora medycznego, dr. Erica Feldmana

NOWY JORK, 9 listopada 2021 r. /PRNewswire/ -- Ichnos Sciences Inc., globalna spółka biotechnologiczna opracowująca innowacyjne terapie biologiczne stosowane w onkologii i leczeniu chorób autoimmunologicznych, ogłosiła, że dr Eric J. Feldmad został powołany na stanowisko dyrektora medycznego, które obejmie ze skutkiem natychmiastowym.

Dr Feldman, którego przełożonym jest dr Cyril Konto, prezes i dyrektor generalny spółki, będzie odpowiedzialny za wszelkie aktualnie prowadzone prace rozwojowe, w tym opracowywanie nowych leków, badania kliniczne, opracowywanie metod badania leków, farmakokinetykę i zastosowanie praktyczne leków, biometrię oraz bezpieczeństwo substancji leczniczych. Zostanie również współprzewodniczącym zespołu kierującego pracami badawczo-rozwojowymi i podejmie ścisłą współpracę z jednostkami organizacyjnymi znajdującymi się w obiektach Ichnos w Szwajcarii, które odpowiadają za inżynierię przeciwciał i ich odkrywanie, aby dokonywać wyboru celów badań i ustalać związane z nimi priorytety.

Uprzednio dr Feldman pracował jako starszy wiceprezes i dyrektor medyczny w GlycoMimetics, kierując fazą III badań klinicznych nad uproleselanem stosowanym u pacjentów z ostrą białaczką szpikową i odpowiadając za inne działania obejmujące wczesne etapy badań przedklinicznych. Pełnił również funkcję dyrektora medycznego w spółce Amphivena, koncentrując się na sposobach leczenia nowotworów krwi opartych na przeciwciałach bisecyficznych, oraz kierował programem dot. koniugatu przeciwciało-lek (ADC) w leczeniu białaczki szpikowej w Seatlle Genetics, Inc.

„Poświęciłem swoją karierę na opracowywanie nowych i lepszych metod leczenia pacjentów onkologicznych i bardzo cieszę się na pracę w Ichnos, gdzie będę kontynuować tę podróż - powiedział dr Feldman. - Uważam, że platforma BEAT®1 ma ogromny potencjał i z niecierpliwością czekam na możliwość poprowadzenia prac rozwojowych ukierunkowanych na zapewnienie pacjentom onkologicznym nowych opcji leczenia".

„Eric ma ponadtrzydziestoletnie doświadczenie w opracowywaniu terapii immunoonkologicznych, pracując zarówno dla firm branży farmaceutycznej jak i w instytucjach naukowych, a w ramach swojej pracy stworzył szerokie spektrum metod terapeutycznych opartych na przeciwciałach, w tym innowacyjne przeciwciała bispecyficzne angażujące limfocyty T w leczeniu złośliwych nowotworów krwi i guzów - powiedział dr Cyril Konto, dyrektor generalny Ichnos Sciences. - Jestem pewny, że Ichnos uzyska wiele korzyści z jego wiedzy i doświadczenia w kierowaniu badaniami naukowymi w drodze do rozwoju oferty leków stosowanych w chorobach onkologicznych".

Dr Feldman ukończył studia medyczne w New York Medical College jak również studia licencjackie w Tulane University. Jego imponująca kariera naukowa obejmuje stanowisko profesora nauk medycznych i dyrektora Kliniki Hematologii Onkologicznej w szpitalu Weill Cornell/New York Presbyterian Hospital. Jest autorem ponad 150 artykułów naukowych i byłym redaktorem naczelnym czasopisma „Leukemia Research".

Ichnos, w pełni zintegrowana spółka biotechnologiczna o zasięgu globalnym, wykazująca się entuzjazmem startupu, zmienia sposób myślenia o innowacjach w medycynie poprzez prace badawczo-rozwojowe obejmujące przełomowe metody leczenia w onkologii i leczenia chorób autoimmunologicznych. Spółka z siedzibą w Nowym Jorku szybko zmierza do przeprowadzenia badań klinicznych nowych, pierwszych w swojej kategorii kandydatów na leki, opracowanych w celu rozwiązania problemu złożonych schorzeń i zapewnienia holistycznego podejścia do leczenia pacjentów. Z opatentowaną platformą technologiczną BEAT®, razem z pionierskimi zespołami pracującymi w dwóch obiektach w Szwajcarii, spółka Ichnos Sciences wyznaczyła sobie misję dostarczenia przełomowych i skutecznych terapii, które przedłużą życie pacjentów i poprawią jego jakość, dopisując nowy rozdział do historii opieki zdrowotnej.

