Erleben Sie parallele Suchfunktionen auf dem HUAWEI Mate Xs 2 mit Petal Search

Petal Search passt sich dem Always-on-Leben der heutigen Verbraucher an und ermöglicht es den Nutzern, ihre Effizienz zu verdoppeln, indem sie ein neues Layout einer Suchmaschine erleben.

Mit der Petal Search, die jetzt für faltbare Bildschirme optimiert ist, können Nutzer auf dem 7,8-Zoll-True-Chroma-Faltdisplay des neuen HUAWEI Mate Xs 2 nach einer Vielzahl von Themen wie Nachrichten, Apps, Shopping, Diensten in der Nähe und vielem mehr suchen. Mit einem Fingertipp auf die Suchleiste wird die Parallele Suche automatisch aktiviert und die Details der Suche werden nahtlos auf beiden Bildschirmen in einem Zwei-Fenster-Layout angezeigt. Dieses interaktive Design ermöglicht den Nutzern Multitasking auf größeren Bildschirmen und steigert so die Effizienz auch beim Surfen in der Freizeit.

Petal Search bietet den Verbrauchern die Funktion „Parallele Suche", die es ermöglicht, verschiedene Teile der Suchdienste, die der Verbraucher nutzt, gleichzeitig auf beiden Bildschirmen anzuzeigen. Wertvolle Informationen werden verdoppelt, komplizierte Vorgänge werden um die Hälfte reduziert, und die Effizienz wird um 100 % verbessert.

Die parallele Suche ermöglicht es den Nutzern, Suchergebnisse sofort auf einem Bildschirm anzuzeigen, während sie auf dem anderen Bildschirm nach weiteren Optionen suchen. So können Sie zum Beispiel auf einem Bildschirm durch die nahegelegenen Restaurants blättern, während auf dem anderen Bildschirm detaillierte Informationen zu einem bestimmten Restaurant angezeigt werden: Angebote, Speisekarte, Fotos von Speisen, Bewertungen, Online-Bestellungen usw. Mit einem solch vielseitigen Layout können die Verbraucher ein reibungsloses und effizientes Browsing-Erlebnis erleben.

Untersuchungen zeigen, dass etwa 51 % der Verbraucher bis zu vier Websites besuchen, bevor sie sich für den Kauf eines Produkts entscheiden (Quelle: People Comparison Shop). Um den Verbrauchern die Suche zu erleichtern, kann die neue Suchfunktion alle Produktdetails auf einer Seite anzeigen und so einen einfachen Vergleich zwischen zwei Artikeln ermöglichen. Darüber hinaus ermöglicht Petal Search die gleichzeitige Ausführung von zwei Suchdiensten, z. B. Videostreaming-Apps auf einem Bildschirm des HUAWEI Mate Xs 2, während man auf dem anderen Bildschirm die neuesten Nachrichten lesen kann.

All-in-One Search für ein umfassendes Sucherlebnis

Mit der parallelen Suchfunktion von Petal Search können die Verbraucher zwischen 2 verschiedenen Anzeigemodi wählen. Mit dem Doppelfenstermodus können die Verbraucher auf jedem Bildschirm unterschiedliche Teile der Suche sehen, was die Effizienz erhöht. Wenn die Verbraucher eine bessere Sicht benötigen, bietet der Einzelfenstermodus eine größere Ansicht für ein intensiveres Sucherlebnis.

Genießen Sie mit der All-in-One-Suche von Petal Search ein umfassendes Sucherlebnis auf dem großen Bildschirm des neuen HUAWEI Mate Xs 2. Durch die Zusammenarbeit mit über 3.000 Top-E-Commerce-, Reise- und lokalen Händlern optimiert Petal Search Shopping, Reisen und mehr als 20 weitere vertikale Suchkategorien, in denen Nutzer suchen können.

Erleben Sie die wahre Suchkraft, wenn es um Freizeit geht. Finden Sie interessante Angebote, vergleichen Sie Artikel und Preise und vieles mehr, ohne zusätzliche Tabs öffnen zu müssen, wenn Sie mit Petal Search online einkaufen. Planen Sie auch Ihren nächsten Urlaub mit Petal Search, indem Sie die Preise von Flügen und Hotels auf einer Seite vergleichen. Kommen Sie und bringen Sie Ihre Sucherfahrung auf die nächste Stufe!

Basierend auf der 1+8+N-Strategie von Huawei für alle Szenarien und der Anpassungsfähigkeit von Hardware und Software zielt Petal Search darauf ab, Nutzern ein nahtloses und konsistentes Sucherlebnis zu bieten.

Um Petal Search herunterzuladen und zu erleben, besuchen Sie bitte https://bit.ly/3rpGYGY

