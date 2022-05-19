Воспользуйтесь возможностями параллельного поиска в HUAWEI Mate Xs 2 с Petal Search

Адаптируясь к проходящей в Интернете жизни современного человека, новая поисковая система Petal Search позволяет пользователям в два раза повысить эффективность поиска.

С помощью приложения Petal Search, оптимизированного для складных экранов, пользователи могут искать различные темы, включая новости, приложения, покупки, услуги и многое другое на 7,8-дюймовом складном дисплее новой модели HUAWEI Mate Xs 2. Функция параллельного поиска активируется автоматически одним нажатием на строку поиска, при этом детали поиска отображаются на обоих экранах в двухоконной компоновке. Этот интерактивный функционал позволяет пользователям одновременно выполнять несколько задач на больших экранах, повышая эффективность даже при просмотре сайтов ради развлечения.

Petal Search предоставляет функцию параллельного поиска, позволяющую одновременно отображать на обоих экранах различные части используемых поисковых сервисов. Вдвое больше ценной информации, вдвое меньше сложных операций, на 100 % выше эффективность.

Параллельный поиск позволяет пользователям мгновенно просматривать результаты поиска на одном экране, продолжая прокрутку и поиск новых вариантов на другом. Например, пролистывать варианты где поесть на одном экране, видя при этом на другом подробную информацию о выбранной опции: скидки, меню, фотографии, отзывы, возможность заказа онлайн и пр. Благодаря столь универсальной компоновке просмотр информации становится приятным и эффективным.

Покупки через Интернет очень популярны у большинства покупателей. Согласно исследованиям, около 51 % пользователей посещают до 4 сайтов, прежде чем принять решение о покупке того или иного товара (источник: People Comparative Shop). Чтобы помочь покупателям в поиске, новая функция может отображать все данные о товаре на одной странице, что позволяет легко сравнивать 2 позиции. Кроме того, Petal Search позволяет пользователям одновременно запускать 2 поисковых сервиса, например, проигрывать потоковое видео на одном экране HUAWEI Mate Xs 2, а на другом просматривать последние новости.

Функция универсального поиска с эффектом присутствия

Благодаря функции параллельного поиска Petal Search пользователи могут выбирать между двумя различными режимами просмотра. При двухоконном режиме пользователи просматривают различные части поиска на каждом экране, что повышает эффективность поиска. Или если требуется лучший вид, режим «одного окна» обеспечивает больший размер, усиливая эффект присутствия.

Воспользуйтесь возможностью поиска с эффектом присутствия на большом экране нового HUAWEI Mate Xs 2 с помощью функции универсального поиска Petal Search. Благодаря сотрудничеству с более чем 3000 ведущих интернет-магазинов, турбюро и местных продавцов Petal Search оптимизирует процесс совершения покупок, путешествий и более 20 других категорий вертикального поиска для пользователей.

Ощутите мощь этого приложения для поиска вариантов отдыха. Находите с помощью Petal Search интересные предложения, сравнивайте товары и цены, а также многое другое без необходимости открывать дополнительные вкладки. Вы также можете запланировать свой следующий отпуск с помощью Petal Search, сравнив цены на рейсы и отели на одной странице. Выводите свой поиск на новый уровень!

Система Petal Search, основанная на разработанной компанией Huawei универсальной стратегии 1+8+N и адаптационных возможностях аппаратного и программного обеспечения, призвана обеспечить пользователям бесперебойный и упорядоченный поиск.

Чтобы скачать приложение Petal Search и начать им пользоваться, посетите сайт: https://bit.ly/3rpGYGY

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1820758/image_1.jpg

SOURCE Petal Search, Huawei