Conheça os recursos de busca paralela no HUAWEI Mate Xs 2 com Petal Search

Adaptando-se à vida corrida dos consumidores atuais, o Petal Search permite aos usuários duplicar sua eficiência e vivenciar um novo layout de mecanismo de busca.

Com o Petal Search agora otimizado para telas dobráveis, os usuários podem pesquisar uma série de tópicos que vão de notícias, aplicativos, compras, serviços nas proximidades e muitos outros na tela dobrável True-Chroma de 7,8 polegadas do novo HUAWEI Mate Xs 2. Com um toque na barra de pesquisa, a função de busca paralela é ativada automaticamente, e os detalhes da pesquisa são exibidos de forma agradável em ambas as telas, em um layout de janela dupla. Esse design interativo permite que os usuários realizem várias tarefas em telas maiores, melhorando a eficiência mesmo durante a navegação de lazer.

O Petal Search oferece aos consumidores a função de busca paralela, que permite que diferentes partes dos serviços de busca que o consumidor está usando sejam exibidas nas duas telas ao mesmo tempo. As informações valiosas serão duplicadas, as operações complicadas serão reduzidas pela metade, e a eficiência será aprimorada em 100%.

O Parallel Search permite que os usuários visualizem instantaneamente os resultados da pesquisa em uma tela e, ao mesmo tempo, rolem a outra tela para procurar mais opções. Por exemplo, pesquise opções de restaurantes nas proximidades em uma tela, enquanto exibe, na outra, informações detalhadas sobre uma das opções, ofertas, cardápios, fotos dos alimentos, avaliações, pedidos on-line etc. Com um layout tão versátil, os consumidores podem obter uma experiência de navegação tranquila e eficiente.

Com as compras on-line sendo a preferida da maioria das pessoas, pesquisas mostram que aproximadamente 51% dos consumidores visitam até quatro sites antes de optar pela compra de um produto (fonte: People Comparison Shop). Para ajudar os consumidores em suas pesquisas, a nova função de busca pode exibir todos os detalhes de um produto em uma página, permitindo a fácil comparação entre dois itens. Além disso, o Petal Search permite que os usuários executem dois serviços de busca simultaneamente, como reproduzir vídeos de um aplicativo de streaming em uma tela do HUAWEI Mate Xs 2 e ler as últimas notícias na outra.

Pesquisa unificada para uma experiência de busca imersiva

Com a função de busca paralela do Petal Search, os consumidores podem escolher entre dois modos de visualização diferentes. Com o modo de janela dupla, os consumidores veem diferentes partes da pesquisa em cada tela, aumentando a eficiência. Ou, se os consumidores precisarem de uma visualização melhor, o modo de janela única oferece uma visualização maior para uma experiência de busca mais imersiva.

Tenha uma experiência de busca imersiva na tela grande do novo HUAWEI Mate Xs 2 com a busca unificada do Petal Search. Como é parceiro de mais de três mil grandes vendedores de comércio eletrônico, viagens e comércio local, o Petal Search otimiza as compras, as viagens e mais de 20 outras categorias de busca verticais.

Vivencie o verdadeiro poder de pesquisa quando se trata de lazer. Encontre ofertas interessantes, compare itens e preços e muito mais, sem precisar abrir guias adicionais, ao fazer compras on-line com o Petal Search. Além disso, planeje suas próximas férias com o Petal Search, comparando os preços de voos e hotéis em uma única página. Eleve sua experiência de busca a um nível superior!

Com base na estratégia de 1+8+N para todos os cenários da Huawei e na capacidade de adaptação de hardware e software, o Petal Search tem como objetivo oferecer aos usuários uma experiência de busca perfeita e consistente.

Para baixar e conhecer o Petal Search, acesse: https://bit.ly/3rpGYGY

FONTE Petal Search, Huawei

