ERS electronic présente ProbeSense™, un appareil de mesure de pointe pour l'étalonnage automatique de la température dans les tests sur plaquettes

Le dispositif en instance de brevet, judicieusement nommé ProbeSense™ , se compose d'un capteur de température, qui est monté dans la position de la carte de sonde sur la station de test sous pointes. Profitant de la capacité de mouvement de l'axe XYZ de la station de test sous pointes, le capteur peut mesurer la température sur plusieurs points de la surface de la plaquette dans les mêmes conditions que lors du test de la plaquette. ProbeSense™ est livré avec des plaques adaptatrices pour s'adapter à votre station de test sous pointes de choix et est ainsi compatible avec toutes les stations de test sous pointes dans l'industrie des semi-conducteurs. Le pack ProbeSense™ comprend également un instrument de mesure de la température, qui a été étalonné avec le capteur dans la plage mK.

En intégrant le logiciel ProbeSense™ d'ERS dans la station de test sous pointes, le processus peut être entièrement automatisé, ce qui permet d'exécuter un script de test pour plusieurs points et à plusieurs températures sur le mandrin sans avoir besoin d'un opérateur. MPI Corporation est le premier fabricant de stations de test sous pointes à offrir cette fonction supplémentaire dans ses stations.

« ProbeSense™ répond au besoin d'un outil d'étalonnage robuste, très précis et facile à utiliser », dit Klemens Reitinger, directeur technique chez ERS electronic. « Nous croyons que la capacité d'automatisation, qui est en cours d'intégration par plusieurs fabricants de stations de test sous pointes, sera un événement qui changera la donne en ce qui concerne l'étalonnage de précision et la mesure de l'uniformité de la température. »

« MPI Corporation voit un net avantage à intégrer ProbeSense™ pour l'étalonnage du mandrin thermique dans SENTIO® Prober control Software Suite. La procédure entièrement automatisée permet un fonctionnement intuitif et l'obtention de résultats rapides en utilisant la nuit ou le week-end pour l'étalonnage, éliminant ainsi la nécessité de sacrifier un temps d'essai précieux », a déclaré Stojan Kanev, directeur général de Advanced Semiconductor Test chez MPI Corporation. « En offrant cette capacité à nos clients, nous répondons à leur demande de solution d'étalonnage thermique, économique et rapide. »

ProbeSense™ d'ERS est disponible à la commande dès à présent.

À propos d'ERS :

ERS electronic GmbH, située dans les alentours de Munich, produit depuis plus de 50 ans des solutions de test thermique innovantes pour l'industrie. La société a acquis une réputation exceptionnelle dans le secteur, notamment grâce à ses systèmes de mandrin thermique rapides et précis basés sur le refroidissement par air pour des températures de test allant de -65 °C à +550 °C pour les tests analytiques, liés aux paramètres et de fabrication.

