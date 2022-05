ERS electronic stellt ProbeSense™ vor, ein hochmodernes Messgerät für die automatische Temperaturkalibrierung beim Wafertest

Das zum Patent angemeldete Gerät mit dem treffenden Namen ProbeSense™ besteht aus einem Temperatursensor, der in der Position der Sondenkarte an der Sonde angebracht ist. Unter Ausnutzung der XYZ-Bewegungsfähigkeit des Probers kann der Sensor die Temperatur an mehreren Punkten der Waferoberfläche unter den gleichen Bedingungen wie beim Wafer-Probing messen. ProbeSense™ wird mit Adapterplatten für den Prober Ihrer Wahl geliefert und ist somit mit allen Wafer-Probern in der Halbleiterindustrie kompatibel. Im ProbeSense™-Paket enthalten ist auch ein Temperaturmessgerät, das zusammen mit dem Sensor im mK-Bereich kalibriert wurde.