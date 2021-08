Erster produktionsreifer Battista bereit für Weltpremiere auf der Monterey Car Week

Im Innenraum ist das erste produktionsreife Modell, das das Cambiano-Atelier in Italien verlässt, mit schwarzem, nachhaltigem Luxusleder und markanten Iconica Blu-Kontrastnähten ausgestattet. Die gesteppten Pilota-Sitze in Iconica Blu Alcantara schlagen mit ihren Pilota-Karbonkomponenten in schwarzem Sichtkarbon die Brücke zum Exterieur.

Während der Monterey Car Week wird auch der exklusive Battista Anniversario seine US-Premiere feiern, eine Hommage an das Leben und Werk der Designikone Battista „Pinin" Farina. Er ist auf nur fünf Fahrzeuge weltweit limitiert. Seine aerodynamischen Verbesserungen und maßgeschneiderten Details verleihen ihm eine einzigartig dynamische Persönlichkeit, die den Höhepunkt der Pura-Designphilosophie von Automobili Pininfarina verkörpert.

Als Teil eines umfangreichen Programms für die Kunden von Automobili Pininfarina in Nordamerika wird der exklusive Hyper-GT beim Concours d'Elegance in Pebble Beach von einer Flotte legendärer, von Pininfarina entworfener Fahrzeuge begleitet, um mehr als 90 Jahre herausragendes Design zu zelebrieren.

Per Svantesson, CEO von Automobili Pininfarina, sagte: „Die Premiere des ersten produktionsreifen Battista in den USA markiert den Beginn eines weiteren bedeutenden Kapitels in der Geschichte von Automobili Pininfarina. Wir sind sehr darauf gespannt, unseren Kunden die schöne und nachhaltige Zukunft des Luxus zu präsentieren, während wir auf der Monterey Car Week ein Designerbe von mehr als 90 Jahren feiern. Wir freuen uns darauf, dass unsere Kunden in den USA zum ersten Mal die immense Dynamik und den individualisierten Luxus des Battista erleben können."

US-PROGRAMM

Auf der Monterey Car Week findet die US-Premiere des Battista Anniversario statt – einem exklusiven Sondermodell, das auf nur fünf Exemplare für Kunden weltweit limitiert ist. Der Anniversario verfügt über eine einzigartige Lackierung im Automobili Pininfarina-Design und ein zweifarbig getöntes Furiosa-Paket, bestehend aus Frontsplitter, Seitenschwellern und einem Heckdiffusor mit Außenelementen aus schwarzem Sichtkarbon und Innenverkleidungen aus Sichtkarbon in Iconica Blu.

Beim Concours d'Elegance in Pebble Beach wird die 91-jährige Geschichte von Pininfarina in drei speziellen Bewertungsklassen präsentiert, mit einem Vielzahl legendärer Pininfarina-Fahrzeuge zur Feier des unerreichten Designerbes, das als Inspiration für die Form des Battista Hyper GT diente. Der Chefdesigner von Automobili Pininfarina, Luca Borgogno, wird bei der berühmten Veranstaltung ein Teil der Jury sein.

EINZIGARTIG IN KLANG UND OPTIK

Nach seiner Fertigung durch das Spezialistenteam von Pininfarina in Italien wird der Battista weltweit zum ersten Mal in einer produktionsreifen Version vorgestellt. Der 1.900 PS starke elektrische Hyper GT ist der schnellste und leistungsstärkste italienische Sportwagen, der je gebaut wurde. Jedes Exemplar wird den Inbegriff von nachhaltigem Luxus verkörpern.

In diesem Jahr hatten Kunden bereits die Gelegenheit, Prototypen selbst zu erleben, während das kürzlich angekündigte Bespoke-Programm gewährleistet, dass jeder Battista eine einzigartige Investition darstellt. Erst letzten Monat enthüllte Automobili Pininfarina Einzelheiten seines umfassenden Individualisierungsservices durch die Präsentation eines Kundenauftrags – einen von New York City inspirierten Battista mit einem eleganten Farbschema in Rot, Weiß und Iconica Blu.

Im Rahmen des bevorstehenden US-Programms werden Kunden erstmals die Klanglandschaften im Innen- und Außenbereich des rein elektrischen Modells erleben können. Sein speziell entwickelter Soundtrack wird das Fahrerlebnis auf eine neues Niveau heben und dabei gleichzeitig das einzigartige Gefühl bewahren, ein elektrisches Hochleistungsfahrzeug zu steuern.

Der Automobili Pininfarina Battista ist nach Battista „Pinin" Farina benannt, der 1930 die Karosseriebaufirma Carrozzeria Pininfarina gründete. Der Hyper GT verwirklicht Battistas Traum, die Produktion eines Autos unter dem Namen Pininfarina zu erleben, und die ersten Fahrzeuge sollen noch in diesem Jahr an Kunden ausgeliefert werden.

Dank maßgeschneiderter Chassis-Konfiguration bietet der Hyper GT Battista ein einzigartiges dynamisches Erlebnis, das sich für jede Fahrsituation anpassen lässt. Das rein elektrische Modell beschleunigt in weniger als zwei Sekunden von 0 auf 100 km/h – schneller als aktuelle Formel-1-Fahrzeuge.

Weltweit werden nicht mehr als 150 Battista für Kunden hergestellt. Der Großteil der Fahrzeuge wird nach Nordamerika und Europa verkauft, gefolgt vom Nahen Osten und Asien. Der exklusive GT-Supersportwagen ist ab 2,2 Millionen US-Dollar erhältlich und kann über ein weltweites Netzwerk von Fachhändlern bestellt werden. In Nordamerika umfasst diese Präsenz Händler in San Francisco, Los Angeles, Denver, Dallas, Toronto, New York, Miami und Vancouver.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER

automobili-pininfarina.com/media-zone

REDAKTIONSHINWEISE

DER AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA

Der Battista wird das leistungsstärkste Auto sein, das je in Italien entwickelt und gebaut wurde, und er wird ein Leistungsniveau bieten, das derzeit kein straßenzugelassener Sportwagen mit Verbrennungsmotortechnik erreicht. Dank 1.900 PS und einem Drehmoment von 2.300 Nm bewältigt er den Sprint von 0 auf 100 km/h in weniger als 2 Sekunden – schneller als ein aktueller Formel-1-Rennwagen. Damit kombiniert der Battista extreme Technik und Technologie zu einem emissionsfreien Gesamtpaket. Die 120-kWh-Batterie des Battista versorgt vier Elektromotoren mit Strom – einen an jedem Rad – und liefert eine simulierte WLTP-Reichweite von über 500 km (310 Meilen) mit einer einzigen Ladung. Die Anzahl der bei der Pininfarina SpA im italienischen Cambiano einzeln von Hand gefertigten Battistas wird 150 Exemplare nicht übersteigen.

ÜBER AUTOMOBILI PININFARINA

Der operative Geschäftssitz von Automobili Pininfarina befindet sich in München. Dort ist ein Team erfahrener Mitarbeiter versammelt, die alle bereits bei Luxus- und Premium-Automarken in führenden Positionen gearbeitet haben. Der Battista GT-Supersportwagen und alle zukünftigen Modelle werden in Italien entworfen, konstruiert und handgefertigt. Sie werden auf allen wichtigen globalen Märkten unter dem Markennamen Pininfarina verkauft und gewartet werden. Das neue Unternehmen erhebt den Anspruch, die nachhaltigste Luxus-Fahrzeugmarke der Welt zu werden.

Das Unternehmen ist eine 100-prozentige Tochter von Mahindra & Mahindra und trägt seit der Unterzeichnung einer Markenlizenzvereinbarung zwischen Pininfarina S.p.A. und Mahindra & Mahindra Ltd. den Namen Automobili Pininfarina. Basierend auf der einzigartigen 90-jährigen Erfahrung der Pininfarina S.p.A. bei der Herstellung vieler der legendärsten Automobile der Welt wird das Unternehmen mit seinen Design- und Produktionskapazitäten eine einflussreiche Rolle einnehmen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1587538/Automobili_Pininfarina_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1587539/Automobili_Pininfarina_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1587541/Automobili_Pininfarina_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1587536/Automobili_Pininfarina_Battista_Anniversario.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1587543/Automobili_Pininfarina_Luca_Borgogno.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1316779/Automobili_Pininfarina_Logo.jpg

SOURCE Automobili Pininfarina