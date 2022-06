Erstes OPEC Fund Development Forum verpflichtet sich zur Mobilisierung von Mitteln zur Bewältigung globaler Herausforderungen

· Der OPEC-Fonds und die Republik Kosovo haben ein „Rahmenabkommen für den Betrieb des privaten Sektors" unterzeichnet, das darauf abzielt, den privaten Sektor im Kosovo mit einem Schwerpunkt auf Infrastruktur, Konnektivität, Energie und Wasser zu stärken. Der Direktor des OPEC-Fonds, Dr. Abdulhamid Alkhalifa, hatte im Juni den Kosovo besucht und die Absicht bekundet, die Partnerschaft zu vertiefen.

· Die Asiatische Entwicklungsbank und der OPEC-Fonds haben einen Treuhandfonds aufgelegt, um die Projektbereitschaft in Entwicklungsländern zu verbessern. Als ersten Beitrag verpflichtet sich der OPEC-Fonds mit 3 Millionen US-Dollar für den Fonds, der technische Hilfe zur Verbesserung der Durchführung von Investitionsprojekten durch verbesserte Vorbereitung, Gestaltung und Beschaffung bereitstellen wird.

· Der OPEC-Fonds und die regionale südamerikanische Entwicklungsbank FONPLATA unterzeichneten ein „Kooperationsabkommen", um die Partnerschaft durch eine stärkere Kofinanzierung strategischer Projekte in der lateinamerikanischen und karibischen Region, in der FONPLATA tätig ist, zu erweitern und zu vertiefen.

· Der OPEC-Fonds arbeitet mit dem UN Capital Development Fund (UNCDF) und Sustainable Energy for All (SEforALL) zusammen, um einen neuen Climate Finance and Energy Innovation Hub zu entwerfen und bereitzustellen, der im November im Rahmen der UN-Klimakonferenz COP27 in Ägypten eingeführt werden soll. Dieser Hub wurde als globale End-to-End-Politik- und Finanzplattform konzipiert und wird die Kraft finanzieller Innovationen nutzen, um Investitionen in den Zugang zu Energie und die Energiewende zu erschließen, zu vereinfachen, Risiken zu minimieren und zu skalieren. In Anerkennung der entscheidenden des von sauberen Kochens stellt der OPEC-Fonds 100 Millionen US-Dollar für die Unterstützung einschlägiger Projekte in der Demokratischen Republik Kongo, Madagaskar, Malawi und Ruanda als Teil der Initiative bereit.

· Die Internationale Agentur für erneuerbare Energien (IRENA) und der OPEC-Fonds haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um den Zugang zu innovativen Finanzierungslösungen zu erleichtern, Investitionen freizusetzen und die Projektentwicklung zu unterstützen, um Investitionen in erneuerbare Energien voranzutreiben und den Zugang zu nachhaltigen Finanzierungen in Schwellen- und Entwicklungsländern zu ermöglichen.

OPEC-Fonds-Generaldirektor Dr. Abdulhamid Alkhalifa betonte: „Diese neuen Verpflichtungen und Zusagen sind eine Erklärung unserer Absicht, angesichts beispielloser Herausforderungen unsere Kräfte zu bündeln. Ein klares Fazit unserer Veranstaltung war die Notwendigkeit dringender, zielgerichteter und gemeinsamer Maßnahmen in Bereichen wie Klimawandel, Zugang zu Energie und Nahrungsmittelversorgung. Wir sind sehr ermutigt durch den Erfolg und die positive Dynamik unseres Forums, das die Energie liefert, um schnell und kraftvoll voranzukommen."

Das OPEC Fund Development Forum „Driving Resilience & Equity" versammelte Regierungsvertreter, Minister aus OPEC-Fondsmitglieds- und Partnerländern, Leiter der Institutionen der Arabischen Koordinationsgruppe, hochrangige Beamte multilateraler Entwicklungsbanken und internationaler Organisationen sowie Vertreter des Privatsektors. Die Veranstaltung umfasste Panels zu „Klimaherausforderungen vs. Energiebedarf – Entwicklungsperspektiven", „Innovationen, die eine intelligente Energiezukunft ermöglichen" und „Umsetzung öffentlicher Ambitionen in effektive Maßnahmen" und schloss mit einem Gespräch über „Süd-Süd-Miteigentum in Entwicklungsprozess".

Der Termin für das OPEC Fund Development Forum 2023 wird in Kürze bekannt gegeben.

Der OPEC-Fonds für internationale Entwicklung ist die einzige weltweit mandatierte Entwicklungsinstitution, die ausschließlich Finanzmittel von Mitgliedsländern an Nicht-Mitgliedsländer vergibt. Die Organisation arbeitet mit Partnern in Entwicklungsländern und der internationalen Entwicklungsgemeinschaft zusammen, um wirtschaftliches Wachstum und sozialen Fortschritt in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen auf der ganzen Welt zu stimulieren. Der OPEC-Fonds wurde 1976 von den Mitgliedsländern der OPEC mit einem klaren Ziel gegründet: die Entwicklung voranzutreiben, Gemeinschaften zu stärken und Menschen zu befähigen. Unsere Arbeit ist menschenzentriert und konzentriert sich auf die Finanzierung von Projekten, die grundlegende Bedürfnisse wie Nahrung, Energie, Infrastruktur, Beschäftigung (insbesondere in Bezug auf KKMU), sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen, Gesundheit und Bildung erfüllen. Bis heute hat der OPEC-Fonds mehr als 22 Milliarden USD für Entwicklungsprojekte in über 125 Ländern mit geschätzten Gesamtprojektkosten von 187 Milliarden USD bereitgestellt. Der OPEC-Fonds wurde im Jahr 2021 von Fitch mit AA+/Stabil und mit AA/Positiv von S&P bewertet. Unsere Vision ist eine Welt, in der eine nachhaltige Entwicklung für alle Realität ist.

