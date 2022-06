Le premier Forum de développement du Fonds OPEP s'engage à mobiliser des fonds pour relever les défis mondiaux

Le Fonds OPEP et la République du Kosovo ont signé un « Accord-cadre pour les opérations du secteur privé », qui vise à renforcer le secteur privé au Kosovo en mettant l'accent sur l'infrastructure, la connectivité, l'énergie et l'eau. Le directeur du Fonds OPEP, le Dr Abdulhamid Alkhalifa , s'était rendu au Kosovo en juin et avait exprimé l'ambition d'approfondir ce partenariat.

Le Fonds OPEP et la banque régionale de développement sud-américaine FONPLATA ont signé un « accord de coopération » visant à élargir et à approfondir le partenariat par un plus grand cofinancement de projets stratégiques dans la région Amérique latine et Caraïbes, où FONPLATA opère.

Le Fonds OPEP s'associe au Fonds d'équipement des Nations Unies (FENU) et à l'initiative « Énergie durable pour tous » (SEforALL) pour concevoir et mettre en place un nouveau centre de financement du climat et d'innovation énergétique, qui devrait être lancé lors de la conférence des Nations Unies sur le climat, la COP27 , en Égypte en novembre. Conçu comme une plateforme politique et financière mondiale de bout en bout, ce centre exploitera la puissance de l'innovation financière pour trouver, débloquer, réduire les risques et augmenter les investissements dans l'accès et la transition énergétiques. Reconnaissant le rôle crucial de la préparation alimentaire saine, le Fonds OPEP affecte 100 millions de dollars US au soutien de projets pertinents en RDC, à Madagascar , au Malawi et au Rwanda dans le cadre de cette initiative.

Le Dr Alkhalifa, Directeur général du Fonds OPEP, a déclaré : « Ces nouveaux engagements et signatures sont une déclaration de notre intention d'unir nos forces face à des défis sans précédent. La nécessité d'une action urgente, ciblée et conjointe dans des domaines tels que le changement climatique, l'accès à l'énergie et l'approvisionnement alimentaire est l'une des conclusions claires de notre événement. Nous sommes très encouragés par le succès et l'élan positif généré par notre Forum, qui fournit l'énergie nécessaire pour aller de l'avant rapidement et avec force. »

Le Forum de développement du Fonds OPEP, « Driving Resilience & Equity », a réuni des chefs de gouvernement, des ministres des pays membres et partenaires du Fonds OPEP, des responsables des institutions du Groupe arabe de coordination, des hauts fonctionnaires des banques multilatérales de développement et des organisations internationales, ainsi que des représentants du secteur privé. L'événement comprenait des panels sur les thèmes suivants : « Défis climatiques et besoins énergétiques - Perspectives de développement », « Innovations permettant un avenir énergétique intelligent » et « Transformer les ambitions publiques en actions efficaces », et s'est achevé par une conversation sur le thème « La copropriété Sud-Sud dans les progrès du développement ».

La date du Forum de développement du Fonds OPEP 2023 sera annoncée prochainement.

À propos du Fonds OPEP

Le Fonds OPEP pour le développement international (le Fonds OPEP) est la seule institution de développement mandatée au niveau mondial qui fournit un financement des pays membres à des pays non membres exclusivement. L'organisation travaille en coopération avec les pays en développement partenaires et la communauté internationale du développement pour stimuler la croissance économique et le progrès social dans les pays à revenu faible et intermédiaire du monde entier. Le Fonds OPEP a été créé par les pays membres de l'OPEP en 1976 dans un but précis : stimuler le développement, renforcer les communautés et autonomiser les populations. Notre travail est axé sur les personnes et se concentre sur le financement de projets qui répondent à des besoins essentiels, tels que l'alimentation, l'énergie, les infrastructures, l'emploi (notamment en ce qui concerne les MPME), l'eau potable et l'assainissement, les soins de santé et l'éducation. À ce jour, le Fonds OPEP a engagé plus de 22 milliards de dollars dans des projets de développement dans plus de 125 pays, pour un coût total estimé à 187 milliards de dollars. Le Fonds OPEP a été noté AA+ avec perspectives stables par Fitch et AA avec perspectives positives par S&P en 2021. Notre vision est celle d'un monde où le développement durable est une réalité pour tous.

