Erstmaliger Auftritt von Wine of Moldova auf der Vinexpo Paris 2024

„Was wir heute erleben, ist eine Chance. Im nächsten Jahrzehnt werden wir vielleicht nicht von einer Revolution, aber von einer Transformation oder Neuerfindung sprechen, insbesondere in der moldawischen Weinindustrie", sagte Botschafterin Corina Călugăru.

Sie fuhr fort: „Moldawien ist ein Land mit einem reichen Erbe und fleißigen Menschen. Unsere Erfolge in der Weinindustrie sind ein Beweis für die politische und internationale Unterstützung, aber vor allem für das Engagement unserer Winzer und die Widerstandsfähigkeit unserer Menschen. Ich glaube, das ist der Grundstein für unseren Fortschritt."

Ștefan Iamandi wies auf den anhaltenden Erfolg des Landes auf den Exportmärkten hin, da moldauische Premiumweine im Ausland immer beliebter werden. „Nach '10 revolutionären Jahren des Aufbaus einer nationalen Weinmarke' haben sich die Weinexporte der Republik Moldau in westliche Länder wertmäßig verdreifacht", sagte er.

Robert Joseph stellte auch fest, dass „die Menschen sich in den moldawischen Wein verliebt haben und anderen davon erzählen, aber es ist nicht leicht, sich Gehör zu verschaffen. Die Republik Moldau steht also erst am Anfang des Weges."

Die teilnehmenden Weinkellereien haben Wine Paris 2024 als eine „großartige Gelegenheit bezeichnet, neben den größten Erzeugern zu stehen".

Medienkontakt - Parascovia Ignat, [email protected], +373 22 105 560

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2341916/Wine_of_Moldova.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2341917/Wine_of_Moldova.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2341918/Wine_of_Moldova.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2341919/Wine_of_Moldova.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2341920/Wine_of_Moldova.jpg

By signing up you agree to receive content from us.Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive.