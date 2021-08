Escritório de representação da Techking Indonesia recebe seu maior pedido, marcando um sucesso em estratégia de localização

JACARTA, Indonésia, 24 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Equipados com pneus Techking personalizados de novo tipo, 200 caminhões pesados HINO recentemente começaram a rodar para um cliente na Indonésia. Este é o maior pedido realizado para o escritório de representação da Techking Indonesia desde sua abertura, o que demonstra que a estratégia de localização adotada pela Techking e por seu escritório de representação na Indonésia melhorou a base de clientes e o reconhecimento em menos de um ano.

Fundada em novembro de 2020, a Techking Indonesia é o primeiro escritório de representação, um marco na execução da estratégia de localização para a filial Techking Australia. Com diferenciais em tecnologia de localização, cadeias de distribuição e serviços, a Techking é capaz de conquistar mais clientes. Para isso, o escritório de representação da Indonésia deve atingir o objetivo de implementar a localização mais próxima dos consumidores e alcançar uma taxa de crescimento de 80% no primeiro ano.

Desde sua abertura, o escritório de representação ampliou suas operações rapidamente e implementou uma estratégia de localização com base no modelo de negócios de três alavancas da empresa. Os gerentes de desenvolvimento são responsáveis pelas pesquisas locais de demanda dos clientes e trabalham com a matriz em P&D; gerentes de contas se concentram na gestão de produtos e em trazer a cadeia de distribuição mais para mais perto dos consumidores; engenheiros de serviços estrangeiros se dedicam aos serviços de pós-venda e serviços de campo. Para os parceiros locais, a Techking também atua como uma colaboradora sincera e trabalha em estreita colaboração com eles ouvindo os clientes e explorando soluções em esforços conjuntos.

Com a implementação da localização, o escritório de representação da Indonésia melhorou imensamente seus dados em relação ao mercado, planejamento de canais de distribuição, P&D de produtos, desenvolvimento de negócios, operação de programas e assim por diante, além de conseguir um desempenho além das expectativas. Friedrich Wang, chefe do escritório de representação, explicou: "O faturamento de vendas nos primeiros seis meses já igualou ao do ano todo de 2020. Inicialmente, estabelecemos a taxa de crescimento a 80%. Agora, ajustamos para 100% e, de forma mais ambiciosa, a 120%."

Para garantir a taxa de crescimento composta de três anos de 40%, Raymond Zhang, vice-presidente da Techking, disse: "(A empresa) realizará o planejamento, gestão e análise de desempenho do escritório de representação da Indonésia a partir de quatro perspectivas, ou seja, 'enfoque na base, alta qualidade, sustentabilidade e controle de riscos'. Também priorizaremos a formação de recursos e forneceremos suporte total ao escritório de representação da Indonésia para que alcance seu objetivo."

