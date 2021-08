Techking Indonesia Rep Office erhält seinen größten Auftrag und markiert damit einen Erfolg der Lokalisierungsstrategie

JAKARTA, Indonesien, 24. August 2021 /PRNewswire/ -- Ausgestattet mit maßgeschneiderten, neuartigen Techking-Reifen, wurden kürzlich 200 HINO-Schwerlastwagen für einen Kunden in Indonesien in Betrieb genommen. Dies ist der größte Auftrag für das indonesische Techking-Vertriebsbüro seit seiner Gründung und zeigt, dass die von Techking und seinem indonesischen Vertriebsbüro verfolgte Lokalisierungsstrategie den Kundenstamm und den Bekanntheitsgrad in weniger als einem Jahr erhöht hat.

Das im November 2020 gegründete Techking Indonesia ist die erste Repräsentanz, ein Meilenstein in der Umsetzung der Lokalisierungsstrategie nach der Niederlassung von Techking Australia. Mit seinen Vorteilen in Bezug auf lokalisierte Technologie, Vertriebsketten und Dienstleistungen ist Techking in der Lage, die Gunst von mehr Kunden zu gewinnen. Zu diesem Zweck soll das indonesische Vertretungsbüro das Ziel erreichen, die Lokalisierung näher an den Verbrauchern durchzuführen und im ersten Jahr eine Wachstumsrate von 80 % zu erzielen.

Seit seiner Gründung hat das Vertretungsbüro seine Tätigkeit rasch ausgeweitet und eine Lokalisierungsstrategie umgesetzt, die auf dem Drei-Hebel-Geschäftsmodell des Unternehmens basiert. Die Entwicklungsmanager sind für die Erforschung der Kundennachfrage vor Ort zuständig und arbeiten mit der Zentrale an maßgeschneiderten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten; die Kundenbetreuer konzentrieren sich auf das Produktmanagement und die Annäherung an die Verbraucher in der Vertriebskette; die ausländischen Servicetechniker kümmern sich um den Kundendienst nach dem Verkauf und den Außendienst. Für die Partner vor Ort ist Techking ein aufrichtiger Partner und arbeitet eng mit ihnen zusammen, indem es den Kunden zuhört und gemeinsam nach Lösungen sucht.

Mit der Einführung der Lokalisierung hat das indonesische Vertretungsbüro seinen Marktüberblick, die Planung der Vertriebskanäle, die Produktforschung und -entwicklung, die Geschäftsentwicklung, die Programmdurchführung usw. erheblich verbessert und eine über den Erwartungen liegende Leistung erzielt. Der Leiter des Vertretungsbüros Friedrich Wang erklärte: „Der Umsatz in den ersten sechs Monaten entspricht bereits dem Umsatz des gesamten Jahres 2020. Wir haben die Wachstumsrate zunächst auf 80 % festgelegt. Jetzt stellen wir uns auf 100 % und noch ehrgeiziger auf 120 % ein."

Um die dreijährige durchschnittliche Wachstumsrate von 40 % zu gewährleisten, sagte Techking VP Raymond Zhang: „(Das Unternehmen) wird die Planung, das Management und die Leistungsüberprüfung des indonesischen Vertretungsbüros unter vier Gesichtspunkten durchführen, nämlich ‚basisorientiert, hohe Qualität, Nachhaltigkeit und Risikokontrolle'. Wir werden auch dem Aufbau von Fähigkeiten Priorität einräumen und das indonesische Vertretungsbüro bei der Verwirklichung seines Ziels umfassend unterstützen."

Related Links

techking.com



SOURCE Techking Tires Limited